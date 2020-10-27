香港大学通过北京清华大学二人副校长任命

香港大学校委会今晚通过委任北京清华大学工业工程系主任申作军及清华地球系统科学系主任宫鹏担任副校长。就这一任命，因申作军传为共产党员而遭质疑。

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据中央社今天引述香港电台消息报道称，争议声中港大通过北京清华学者出任副校长。消息说，尽管外传申作军是中共党员并因此引发争议，但报导指港大校委会晚上开会后通过有关委任。相关委任仍有待港大方面的正式公布，而港大方面至今未澄清申作军为中共党员的传言。

据中央社说，港媒上周率先披露，港大将聘请申作军及宫鹏为副校长，前者负责研究，后者负责学术发展。相关报导还指出，申作军身兼北京清大工业工程系系党委，是中共党员。其后有报导引述港大消息指出，申作军并非中共党员。

据该报道，申作军是中共党员的传言引起香港社会热议，港大学生会联同一些泛民主派人士昨天召开记者会，要求校方延后委任，以查清事实。

学生会今天还将4200名师生及校友的联署信递交校方，表示反对有关委任。

据中央社，对于这起事件，作为港大校监的行政长官林郑月娥今早说，她一向尊重各大学的自主，不会干预高层的遴选，并相信港大会用人唯才，也会以此为用人标准。