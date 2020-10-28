全球新冠疫情大泛滥 中国政府仍被多国受访者视为祸首

一项针对全球25国数万人的调查显示，中国处理疫情失去国际信任。大多数受访者认为，中国应对2019冠状病毒疫情爆发负责。调查同时显示，中国为争取国际人心发动的外交行动似已徒然无功。

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根据中央社综合报道，英国全球线上民调机构兴观(YouGov)及剑桥全球主义方案(The Guardian)针对中国当局应对疫情表现进行的大范围调查结果显示，大多数人对北京的做法持负面态度。这似乎显示了中国外交官耗费大量精力把中国形容为一个无私援助他国抗疫的国家的作法何其徒劳。

根据这一针对全球25国的两万六千人的民意调查，除去中国，所有受访国家民众均压倒性地认为疫情首先在中国发现，尼日利亚比率最高，高达98%，希腊、南非均高达97%，西班牙高达96%。

除中国比率最低外，比率最低的国家分别是沙特阿拉伯和美国，但也分别有高达83%和84%的受访者认为中国应对疫情负责。

中国官媒发动的甩锅运动大约只在中国本国起到一定作用，根据调查，只有52%的中国受访者认为新冠病毒最早是在中国发现的，12%的中国受访者不知道这一病毒是在哪个国家首先发现的，另外还有三分之一中国受访者认为，新冠病毒首先在美国发现。

受访的大部分国家的多数人认为，中国政府在2019年年底首次发现新冠病毒时，对相关信息采取了不透明甚至隐瞒的做法。高达84%的日本受访者认为中国政府企图隐瞒真相，西班牙这一比率高达82%，英国持这一看法的高达80%，欧盟成员国也差不多是类似的比率。

除中国外，许多受访者指责中国当局未能阻止疫情蔓延，高达67%的英国受访者表示，如果中国政府行动及时，本来有可能避免这一灾难性的病毒在国际上大流行。

只有在中国，才有近90%的受访者称自己的政府展现出最强大的全球领导力，但在全世界持此看法的极其罕见。根据调查，瑞典和英国只有1%的受访者称赞中国，德国和澳大利亚只有2%，日本只有3%。总体上，欧洲称赞中国的微乎其微。