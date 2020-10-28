德国疫情告急 政府严限交际

德国新冠疫情告急，德国联邦政府和各州州长周三就第二波抗疫措施达成了共识。从下周一开始，德国将严格限制人们的交际，关闭餐馆，影院，文体设施等。

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据德广联和《南德意志报》报道，德国联邦政府周三在总理府同各州政府召开视频会议，商讨并制定了针对第二波疫情的紧急对策。从下周一开始，人们之间的交际将降低到最低限度。公开场合禁止超过两个家庭、十人以上的聚会，体育、文化场馆停止活动四周。餐饮业除了外卖，也全部关闭一个月。德甲比赛可以继续举行，但不允许观众入场。必须关门的企业和机构，政府将提供一定的补偿。

与春季限制措施不同的是，这一回将不关闭幼儿园、中小学、工业企业、手工业企业以及商店。零售商店和超市都将在采取卫生措施的条件下正常营业。卫生措施包括限制客流量。每位客人在商店里要有二十五平方米的空间。

这些措施的效果将在大约两周后进行评估，届时，默克尔总理将再次主持政府内阁与各州州长的会议。

德国新冠疫情继续快速恶化。周三，根据柏林罗伯特科赫研究所公布的数据，德国单日新增感染人数逼近过一万五千例，为14964例，创历史新纪录。病亡人数增加85人，总计达10183。患者总计达464239人。按数学模式，以这样的速度发展下去，三四周后，德国每日新增感染病例将突破10万例。

默克尔总理表示：“必须防止卫生系统陷入困境。”她说，德国75%的感染已无法追踪，但卫生系统还是对付得了。但如果感染继续保持目前的速度，那么，数周内，卫生系统就将达到极限。德国政府的目标是在圣诞节前控制住疫情。