欧洲疫情恶化 欧盟今天举行视频会议促各国协调合作

欧洲疫情日益恶化，欧洲理事会主席米歇尔今天(周四）将召集欧盟27国领导人举行视频会议，敦促各国协调合作。欧洲近期每日新增确诊人数急速攀升，各国纷纷出台新的措施应对第二波疫情。

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疫情正在欧洲大陆快速蔓延扩散，欧洲再度成为新冠病毒疫情的重灾区。过去7天期间，平均每天新增超过22万人确诊，比之前一周攀升44%。欧洲地区平均每天有将近2000人死亡。根据欧洲疾病预防管制中心（ECDC）统计数字，截至10月28日，欧洲累计超过646万例确诊病例、21万3000人死亡，各国医疗体系逐渐面临不堪重负的系统风险。各国政府正紧急出台新的更严厉的防疫措施，试图抑制第2波疫情。

欧洲理事会主席米歇尔将在周四召集27国领导人举行视频会议，欧盟官员周三表示，周四的会议最主要是希望各国除分享经验合作外，能立即采取行动。

欧盟官员指出，为扭转疫情恶化局势，各国必须协调，探讨如何推出更快的测试工具，除在早期阶段就能识别出感染者，而且还应是欧盟境内相互认可的测试。 欧盟呼吁成员国还必须对公民隔离的规则达成共识。

周四举行的欧盟各国领导人会议还将特别关注疫苗。欧盟领导人呼吁成员国必须不惜一切代价避免混乱，需制订会员国之间的分配标准、优先接种疫苗的族群，以及防止物流瓶颈。

欧洲近期每日新增确诊人数急速攀升，入院人数日增导致医院病床紧张。

法国新增3万3千多例确诊，法国总统马克龙发表全国电视讲话，宣布全国再度实施封城。 德国新增1万4千例确诊，德国总理默克尔同意下月起实施全国轻度封城措施，包括下令饭馆和酒吧关闭，遏止疫情扩散。 意大利新增近2万2000人确诊，新增221人死亡。 英国单日新增367例死亡，创5月单日新高，新增确诊增加2万2800多例。

瑞士确诊也在不断上升，当局预计医院10内就会爆满。瑞士过去一天新增8600多例确诊，新增24人死亡。瑞士政府宣布从周四开始，全国关闭所有娱乐场所，餐厅和酒吧每桌最多4人，每晚11时至第二天清晨6时全国宵禁，禁止15人以上的体育及文化活动，禁止50人以上活动，所有12岁以上的学生必须佩戴口罩，在社交距离不足1.5米以及所有工作场所要佩戴口罩，尽可能在家工作，大学下周起暂停面授课程，所有新措施暂不设时限。