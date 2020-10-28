港大副校长遴选风波：申作军否认是中共党员 学生会谋推翻决定

香港大学校务委员会通过任命两名同时兼有北京清华大学和美国加州大学柏克莱分校背景的学者申作军和宫鹏出任港大副校长，被指有清华中共党委背景的申作军澄清，他并非中共党员，更非党委。有民主派的校委接纳没有足够证据证明申作军是党员，但学生会仍不接受两名副校长，会寻求法律途径推翻有关决定；而港大校友关注组更直指，是次事件是中国将其「党委治校」模式强硬嵌入港大，学术自由和院校自主成疑。

广告 继续浏览后续

在有四千多名「港大人」联署和不同港大相关组织要求校委会延迟对两名获推荐的副校长人选的委任，以便进行尽职调查的情况下，校委会昨(27日)晚经讨论后，仍然即场通过任命。据了解，22人的校委会以压倒性票数通过两人任命，两人的任命议案分别只有学生代表李梓成一人反对申作军及一票弃权，意味若学生会不能推翻任命决定，申作军和宫鹏将由明年1月起履新，分管港大的研究和学术发展，任期五年。

要求延迟聘任决定的港大校友关注组，其发言人兼校董麦东荣会后表示，通过拨款，申作军的职位可对人文学科的研究有影响，而宫鹏的职务则可对人事发挥核心影响。他续称，二人的聘任过程是一个大政策的显现，先是由作为校监的香港特首通过委任成员而影响校委会，再由校委会聘任的校长影响港大，令港大走向中央集权，现在更是强硬地把中国内地的党委治校嵌入港大。他忧虑，港大将由亚洲的国际大学，变成亚洲的中国大学。

港大校长张翔在通过二人任命后向师生发信，当中夹附申作军的公开声明。申表明，自2004年起在柏克莱任教，清华的系主任一职属名誉性质，每年只会花数星期在清华，没有参与系内日常运作。至于传媒报道指他的名字在不同年分的清华党委中出现，他申明，他不是中共党员，亦非党委，只是清华网站管理员的疏忽，之前则是错误地把身兼系主任的他的名字列入党委名单，经他查询后，清华已作出纠正。他所指的纠正，相信是指网站把他的名字从党委名单中删除，但清华并无作出正式澄清。

至于被指在十多年前协助时任中国科技部部长徐冠华之女徐冰入读柏克莱以换取研究经费的宫鹏，亦发表公开声明，否认有关指控，指那是恶意中伤徐的网上流言，并无事实根据。至于他和中国的大学的合作，是由大学安排和管理，他是无偿协助。

校委会：政治联系不应是考虑重点

曾任教育局长的港大校委会主席李国章亦发表声明，指校委会对两位教授就相关议题作出的澄清表示满意，认为所有指控皆不成立。

不过，有份开会的校委会本科生代表李梓成今(28日)早在电台节目中表示，对申作军的解释存疑，因为清华的公开数据显示，2014年和17年时，申是在换届选举中成为党委，而非只是一项名誉。他强调，既然申的背景有争议，故此认为应再作尽职审查，不应实时表决。他对校委会未有听取众多港大持份者意见表示遗憾。

同样有在会议中要求作进一步尽职调查但未被接纳的法律学院首席讲师张达明，今早在电台节目解释为何最终投下支持票，他指出，会议上有提供更多参考资料，信纳无确实证据证明申作军是党委或党员，而遴选委员会经过恰当程序作出推荐，校委会不应凌驾有关程序，否则会重演港大法律学院教授陈文敏经推荐后遭校委会否决出任副校长的风波。

据了解，会上讨论的主要分歧是大学应否考虑受聘人的政治联系，校长张翔认为，校委应以获推荐人的学术背景和卓越成就作为考虑因素，获大部分校委同意，其中更有个别校委表明，副校长人选是否党委并不重要。

不过，港大学生会昨晚在会后强烈谴责校委会一意孤行通过任命，他们不会接受二人为副校长，会研究循法律途径挑战有关任命。学生会会长叶芷琳表示，是次副校长的遴选明显有政治干预，是一个政治决定，令港大俨如被接管和受控，故校委会是次决定象征港大学术自由的终结。

校委会讨论期间，约有一百名港大学生响应学生会呼吁，在会场外静坐，但未能改变校委会通过聘任申、宫二人为副校长的决定。