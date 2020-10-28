美国逮捕五名中国“猎狐行动”特工

美国司法部助理部长约翰·德默斯和联邦调查局局长克里斯托弗·雷于2020年10月28日在司法部举行新闻发布会宣布逮捕五名中国“特工”。

美国当局周三逮捕五名中国“特工”，他们被指涉嫌在美国境内为中国政府非法进行“猎狐行动”，他们被指以“反腐”名义，对反对中共的在美中国公民进行监控、骚扰，并胁迫他们返回中国。

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美国司法部助理部长约翰·德默斯周三对媒体表示，美国司法部共对“八名为中国政府进行非法警察行动的特工”提出起诉，其中五人已分别在新泽西州、纽约与加利福尼亚州被捕，另外三人仍然可能还在中国。

这位助理部长表示，今天的起诉行动改变中国的“猎狐行动”，猎人成为猎物，追捕者被追捕。这些非法为中国政府执行任务的被告将面临入狱的前景。

美国政府指控八人作为中国政府非法代理人在美国行动，其中六人还面临共谋跨州和国际跟踪相关指控。约翰·德默斯指控中国并未如负责任的国家一样与美国当局合作，而是诉诸法外手段从事未经授权的秘密执法行动，派遣所谓“猎狐行动”执行者入境美国，监视并采取恐吓等手段，胁迫被中国政府指控的逃犯返回中国。

美国司法部表示，一些被中国政府指控的逃犯或许涉嫌他们所指控的贪腐行为，但大部分却是习近平政权的反对者，异议人士以及批评中国政府的人士。

据报道，中国公安部负责执行北京当局指定的”猎狐行动“，外界一直怀疑这一名义上是为了追捕逃亡境外的中国贪官的行动，实际目的是为了打击当局的反对者。

美国司法部起诉书披露的一个隐去受害人姓名的细节是，”猎狐行动“执行者为搜捕”猎狐“不惜任何手段，或安排涉事人父亲来到美国，以达到为其逃亡在美的儿子定点的目的；或者向涉事人寄去其成年女儿的视频施压，并寄去具有威胁性质的信息。

美国司法部还指控被告除自己在美国境内从事非法行为外，还带领中国官员进入美国领土进行这一类非法行为。