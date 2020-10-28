蓬佩奥指责中国是"掠夺者"越南行引起关注

正在亚洲访问的美国国务卿蓬佩奥形容中国在斯里兰卡的行为等同"掠夺者"。法新社报道，蓬佩奥转往马尔代夫访问承诺开设美国大使馆，抵制中国日益增强的影响力。蓬佩奥今天周四访问越南引起关注。

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法新社消息，周一起自印度开始亚洲巡回访问的蓬佩奥，不断严厉指责中国。斯里兰卡及马尔代夫都在印度洋海域占据重要的战略地理位置。两国近年来欠下中国大笔债务，引起美国等西方国家的担忧。

蓬佩奥周三在斯里兰卡首都科伦坡访问，与斯里兰卡外长古纳瓦德纳举行会谈后举行联合记者会。蓬佩奥在会上指中国是"掠夺者", 中国与斯里兰卡签署的协议"侵犯当地的主权"，蓬佩奥强调，一个主权完整而强大的斯里兰卡是美国在国际舞台重要的战略伙伴，美国才是斯里兰卡的"友邦"和"伙伴"。古纳瓦德纳则强调，斯里兰卡是中立的国家，期望与美国及其他国家保持关系。

蓬佩奥随后转到马尔代夫访问，他承诺将在马尔代夫开设美国大使馆，因为马尔代夫在印太地区的角色越来越重要。

越南外交部周三宣布，应越南外交部长范平明邀请，美国国务卿蓬佩奥将于29日至30日访问越南。蓬佩奥近日在印度、斯里兰卡访问时不断严厉批评中国，越南行势必引发关注。

中央社援引越南政府网电子报（VGP News）报导，蓬佩奥周四起访问越南，此行是纪念越美建交25周年。蓬佩奥是今年第3位赴越南访问的外交部长。 蓬佩奥26日起赴亚洲访问，一开始规划的目的地仅有印度、斯里兰卡、马尔代夫和印尼4个国家，越南并未在列。直到蓬佩奥到访越南前一天，越南官方周三下午才对外宣布这项讯息。

另据路透社报导，蓬佩奥结束印度、斯里兰卡的访问后，周三抵达马尔代夫，原定29日在印尼举行会议。 蓬佩奥此次出访亚洲前曾向媒体表示："我确定会议中也会纳入自由国度如何携手阻挡中共威胁的讨论"。

由于蓬佩奥在印度、斯里兰卡大力抨击中国威胁，越南做为2020年东盟轮值主席国，蓬佩奥这次访越南是否再对中国谴责，越南又将做何回应，引起关注。

越南总理阮春福26日会见美国政商人士时重申，越南一直将美国视为首要合作伙伴之一，并希望进一步发展与美国的全面伙伴关系，尤其是在经济，贸易和投资等领域。 阮春福还说，越南高度重视美国积极参与湄公河-美国伙伴关系。

美国目前是越南的第4大贸易伙伴，双边贸易自1995年越美建交以来，迄今增长170倍，2020年双边贸易额预计将达800亿美元。但越美之间近来在贸易问题也出现争端，美国财政部今年1月将越南等10国列入汇率操纵国观察名单，并于10月初宣布将展开调查。 阮春福对此表示，越南的货币政策并非为了取得出口优势，或支持国内生产，他呼吁美国特朗普政府就双边贸易失衡问题，对越南的现实情况进行更为客观的评估。

中国外交部此前敦促美方"停止炒作所谓的中国威胁"，并表示中国是机遇而非威胁。