香港周五放宽限聚令 人数上限有别惹批评 质疑有政治考虑

随着武汉肺炎疫情回稳，香港政府逐步放宽防疫措施，包括下月起豁免在中国居住港人回港时的14天强制检疫措施，并在周五起放宽社交距离措施，但不同场合的新限制人数上限不同，食肆每枱限坐6人，但户外的4人上限维持不变，被指是逻辑不一致，引起混乱；更有专家质疑是否应该维持户外的4人限聚令；亦有议员认为，政府是想打压集会而拒绝放宽限聚令。食物及卫生局局长陈肇始否认放宽限聚令的逻辑不一致。

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香港在过去一星期平均每天的新增感染人数是9人，且绝大部分是输入个案，昨(27日)天更是连续第二日没有本地个案，消息人士更透露，今天新增的武肺感染病例只有约2宗。

食卫局长陈肇始昨日公布放宽防疫措施，在社交距离措施方面，由后日的星期五起，食肆每枱人数将由现时的4人上限放宽至6人，酒吧每桌由2人放宽至4人，堂食可延长至凌晨2时，入座率由可容纳人数的五成提升至七成半；不过，户外的限聚令则维持4人。

对于港府放宽食肆限制人数但维持限聚令人数上限，身兼港府专家的中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌认为，在餐厅内同枱吃饭的感染风险比户外戴口罩为高，只放宽食肆限聚是不平衡，认为限聚令亦应放宽至6人，令两者一致，以免市民感到混乱，他举例说，市民在餐厅内可以6人共坐，但离开餐厅却只能4人同行，容易造成混乱。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良亦在电台节目中表示，当局之前已有室内外限聚人数不一致的纪录，例如7月疫情再爆发前，室外限聚人数上限是8人，但食肆则没有上限，他认为，当局放宽部分社交距离措施是出于经济考虑，作出主观判断的行政决定，促请当局提供科学数据以支持其决定。

呼吸系统专科医生梁子超亦批评，食肆和户外限聚令人数上限不同是「极难理解」；他又说，现时商场、交通工具或排队时已难以维持4人间保持1.5米的距离，质疑需否维持限聚令。

民主党立法会议员黄碧云认为，港府不放宽限聚令难以服众，亦欠缺逻辑，重申港府是借疫情打压市民的游行集会权利。另外亦有市民致电电台节目，质疑港府是有政治考虑。

陈肇始今早在不同电台节目反驳放宽逻辑不一致的说法，指食肆等指明场所须符合一定防疫要求，例如量度体温，且有管理者，感染风险较可控，而户外的群众聚集较难控制风险。她又强调，执法人员执法时会讲道理，只要食客不是长时间在街上聚集，便不会触犯法律。她强调，港府会不时按情况调整防疫措施。

港府周五放宽食肆和酒吧的社交距离限制，意味该等场所赶及月底的万圣节多做生意，香港餐饮联业协会会长黄家和相信，放宽后餐饮生意可回升一成至一成半；而香港酒吧业协会副主席钱隽永则预计，酒吧生意将回升三成，业界会自律，盼再逐步放宽措施。