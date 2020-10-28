马克龙宣布全法"再度封城" 但"经济不会停滞"

法国总统马克龙周三晚宣布，法国全境从10月30日起再度封城，包括海外领土在内，以应对新冠病毒疫情的迅猛反弹。马克龙表示，第二波疫情无疑将比第一次疫情更加致命，但"经济不会停滞，也不会崩溃"。

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法国面临第二波新冠病毒严峻疫情。法国卫生部周三晚通报，新增确诊超过36000例，新增244人死亡。法国总统马克龙周三晚发表全国电视讲话宣布，周五起再次实施全国封锁，直至12月1日。

马克龙表示，如果我们不采取新的应对措施，等待达到群体免疫，不出几个月，法国将新增至少40万人死亡。马克龙呼吁民众"尽量待在家中，遵守政府的规定"。马克龙说，正如今年春季一样，出门需要出示证明。

新的封城措施要求：酒吧、餐厅等关闭，禁止民众来往不同地区，除购买必需品和药物之外尽量留在家中，并将普及在家工作安排。申根地区以外的其他边境维持关闭。各港口，机场，进入法国需进行快速检测。学校将维持开放，大学改为网上授课。当局也允许探访养老院及举办葬礼。

马克龙表示，法国的经济不应该停滞，也不会崩溃。封城的一个月期间，人们的"工作将继续"。他在讲话中表示，"你们可以出门工作，但如果可能，尽量普及远程工作。"所有的公共服务部门仍然开放，工厂，政府部门等都将保持开放，但全国范围内，酒吧，餐馆，非必须的商铺都将关闭。政府将针对个体户，中小企业等出台一项"特殊计划"。

马克龙表示，全国所有地区的疫情都处于警戒水平，病毒传播的速度比预期快，但政府同时要保护经济。马克龙希望新的限制措施可以使单日新增确诊病例回落到日增5000例的水平。

马克龙表示，我们将掌控疫情的蔓延程度，政府将在15天内检视成效，如果疫情有所改善，将允许商店重开，特别是在圣诞节前这段重要的时期。马克龙新的举措能遏制疫情，法国人能合家欢庆圣诞新年。