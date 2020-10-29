中共19届五中全会闭幕 接班人还没影

中共19届五中全会今天10月29日在北京闭幕，会议通过了十四.五经济社会发展规划，但没有透露任何中共下届接班人的信息。

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中共19届五中全会在召开四天后于今天10月29日在北京闭幕。这次会议通过了第十四个中国经济社会发展的5年规划。但外界非常关注的习近平接班人是谁却没有透出半点信息。此前有分析预测，按中共惯例程序，会在这届五中全会上，让下个十年的中共接班人脱颖而出，跻身中共中央政治局。

据新华社报道，出席这次全会的有198个中央委员，166个候补中央委员。中纪委常委和有关方面负责人列席会议。中共19大代表的部分基层官员和专家学者也列席会议。

据中国官媒消息，五中全会听取和讨论了习近平代表中央政治局作的工作报告，并通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》。

五中全会预计中国今年2020年GDP突破100万亿元人民币，且高度评价了“全面建成小康社会”取得的决定性成就。没提之前李克强总理透露的月收入只有一千元的6亿中国人口。

中共19届五中全会的公报指出，十四五时期的主要目标是重点发展“实体经济”，建设“制造强国”、“品质强国”、“网路强国”、“数位中国”，推进产业基础“高级化”、“产业链”现代化，提高经济品质效益和核心竞争力。

五中全会公告最后提到要保持港澳长期繁荣稳定，推进台海两岸关系和平发展和祖国统一，并承诺，要积极营造“外部环境”，推动构建“新型国际关系”和“人类命运共同体”。