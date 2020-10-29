习近平预备长期执政 中共五中全会为何不明说

中共五中全会悄悄开了几日后，发出了一个公报。公报一如既往先总结习核心领导下取得的成就，但结语似曾相识：“社会主义中国以更加雄伟的身姿屹立与世界东方”，可能只是比毛时代的同类表述多了“更加”两字。

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公报中有一点却引起许多观察人士的注意，这就是中共五中全会破格提出来一个二零三五年远景目标。这个目标很诱人，到那时候，中国综合国力大幅跃升，进入创新型国家前列，中国将建成文化强国，教育强国、人才强国、体育强国、健康强国等等。

远景中有一句话破费思索，到2035年，中国将“基本建成法治国家、法治政府、法治社会”。这不会是给现在的政府还不是一个“法治政府”，现在的中国社会还不是一个“法治社会”，现在的中国更谈不上是一个“法治国家”道歉吧？很难想象这是中共五中全会对习近平掌权以来，打压人权，法治全面倒退的某种暗示。但是，中共五中全会公告提出这样一个法治中国的远景，到底想说什么？

这个远景讲的是一个“美丽中国”的迷人故事，实现或者不能实现，十五年后再说，不少中国问题专家以为，从2035年基本实现现代化这一目标下面，可能掩藏着习近平个人的远景目标---长期执政。

中共中央党校前副校长李君如对中新社这样解释2035年远景目标，这一年份的重要性在于要“基本实现现代化”，而“贯穿始终的就是习近平总书记的一个思路，要从‘有没有’转向‘好不好’，把美好生活作为我们的奋斗目标。”

这一表述把习近平描述为一个将在未来让中国发生质变的“圣人”。但是，从习近平今天统治中国的手段看，就是把中国视为自己的“江山”，将其牢牢地统治在他领导的中共之下，然后按照这个党的愿望，实现伟大复兴，完成中国梦，成为全球超强。这一思路里面，很难找到人权的、民主的，法治的，个人获致自由的一些普世价值的因素，而是一个帝王要建立“丰功伟业”的野心，在建立这一业绩过程中，一切在所不辞，人民的感觉和处境并不重要。

中共五中全会公报的结尾重申：“实现‘十四五’规划和2035年远景目标，必须坚持党的全面领导”，也就是说，即便到了2035年实现习近平眼中的“美丽中国”那一天，中国还将是一个党国，一个一党专制的国家。公报最后一句要求全党全国各族人民紧密团结在习近平同志为核心的党中央周围，夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利，更是点出了这个国家不仅是党国，而且是“习天下”，习近平一人独裁，中国的现代化全部系于习近平身上。

有观察者指出，虽然习近平通过修宪，废除国家主席任期制，为自己长期执政制造基础，但是，无论中共中央还是习近平本人，从来也没有正面论述过习近平长期执政的好处，而是通过各种方式，一步步强化某种认知，比如把习思想写入党章，在党代会上强调对领袖的“绝对忠诚”，一切党内外可能的批评都被视为”妄议中央“，高级官员私底下议论习近平有可能被指为”两面人“，把对习近平的“两个拥护”写在所有的中共中央文件上，制造一个国家一个领袖的神话氛围。习近平在牢牢掌控党内所有权力后，宣传机器全力以赴，向全中国宣传一个可以实现的中华民族全面复兴的伟大领袖的神话。

一个国家好像就只有这么一个领袖，可是在公开层面上，不说多做，19大废除后邓时代“隔代指定接班人“的党规，接下来修宪废除国家主席任期制。现在，把一个紧密团结在习近平周围去实现的远景目标明确化，让习近平延续统治自然而然顺理成章。

既然习近平要长期执政，为什么不能讲明呢？干脆堵死“小道消息”满天飞的渠道？中共五中全会前，“中国数据时代”10月22日公布一份中共宣传主管机构给媒体下达的五中全会宣传指令，对网络宣传管控提出了异常详细的要求：包括不能“炒作高层内斗，二十大人事布局，下届领导班子，确立接班人的信息“，“攻击、调侃领导人及重要讲话的有害信息“，严防针对国家领导人的政治谣言等等。

权力如此强大，为什么忌惮网络议论这些内容呢？有分析指出，在邓小平废除国家领导人终身制之后，习近平在二十一世纪二十年代要长期执政，即便在中共内部也存在着一个“合法性“的认知问题，首先，一人长期独裁，等于彻底堵死了中共内部的纠错机制，存在着让党全体陷入末路的巨大风险；其次是习的光环不够，为什么必须是习近平才能长期执政，习比他的前任更需要长期执政的理由是什么？毛泽东长期执政到了晚年，差点把中国引向崩溃，但 “开国领袖”老年昏聩，躺在床上，可以继续当主席，习近平不可以同日而语，从废除国家主席任期制之后，习和他的亲信一直在寻找一个习长期执政的理由，为中共二十大破例延期执政准备好说辞，只要二十大习的权力顺利延续，以后就顺理成章了。

随着中共二十大临近，习近平长期执政进程启动，中共宣传部门也就更加需要控制有关涉及接班人、习派，内斗以及二十大人事布局的种种“政治谣言“。