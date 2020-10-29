尼斯恐袭案：马克龙称捍卫法兰西自由价值毫不妥协 欧美各国纷纷谴责

法国南部城市尼斯教堂周四发生伊斯兰恐袭案，造成3人死亡，马克龙呼吁全国团结""捍卫法兰西自由价值毫不妥协"。欧美各国纷纷谴责这起恐袭事件，欧盟呼吁各宗教信仰间建立对话。美国总统特朗普表示，这些极端伊斯兰恐怖袭击必须立即停止。

广告 继续浏览后续

法新社消息，袭击事件发生在周四上午，一名男子在尼斯圣母大教堂附近持刀杀死三人，其中一名女死者被斩首，另外数人受伤。死者中包括一名神职人员。袭击者犯案和被捕时多次高叫"真主伟大"， 警方初步认定袭击者是单独行凶。这名21岁嫌犯已被警方拘捕，他是突尼斯人，最近从意大利入境法国。反恐部门已展开调查。这次是法国两个月内第三起袭击事件。

马克龙事发后立即前往视察表示"这是对法国进行的攻击"。马克龙谴责这起"恐怖主义袭击"表示，将采取新的措施加强反恐。马克龙呼吁法国民众保持团结，"捍卫法兰西自由价值毫不妥协"。他说，我们要捍卫法兰西价值观，特别是信仰与否的自由。马克龙并表示，法国将大幅增加参加国内反恐行动的军人数目，并提高反恐安全警戒级别至最高，以应对恐怖主义威胁。在天主教万圣节期间，巡逻军人数目将从3000人增至7000，特别加强文化及宗教场所的安全保卫。

另外，法国总理卡斯泰宣布, 全国安全警戒级别提高至最高级，他强调政府将坚定不移应对袭击。

欧美各国纷纷谴责伊斯兰恐怖袭击。

欧盟27国严词谴责尼斯持刀砍人事件，支持法国并呼吁各宗教间展开对话。

梵蒂冈谴责袭击，指恐怖主义和暴力永远不能接受。教皇方济各为死难者祈祷，祈求终止暴力。

美国总统特朗普在推特上发文表示"与法国同在"，特朗普表示，这些极端伊斯兰恐怖袭击必须立即停止。他说，在这场斗争中，美国站在最传统盟友一边。

联合国秘书长古特雷斯也谴责这起袭击事件并重申，联合国对法国政府及人民的支持。

针对法国近来接连发生与宗教有关的暴力袭击，以及在穆斯林国家引发抗议，联合国不同文明联盟高级代表米格尔·莫拉蒂诺斯（Miguel Ángel Moratinos）周四发表声明指出，侮辱宗教和神圣的宗教象征导致社会分化和分裂。他呼吁人们相互尊重所有的宗教和信仰。 莫拉蒂诺斯表示，描绘先知穆罕默德的讽刺漫画引起了越来越多的紧张局势和不容忍的事例，他对此深表关注。

莫拉蒂诺斯指出，宗教或信仰自由与言论自由是植根于《世界人权宣言》相互依存、相互关联和相互加强的权利。言论自由应充分尊重所有宗教的信仰和信条。他重申，不能也不应将暴力行为与任何宗教、国籍、文明或族裔群体相关联。同时，对基于宗教或信仰的不容忍行为，暴力永远不可以而且也不应是合理或可接受的回应。 莫拉蒂诺斯回顾了“联合国反对仇恨言论的行动和战略计划”。这一计划为打击仇恨言论、种族主义和歧视提供了指导。他强调，解决仇恨言论并不意味着限制或禁止言论自由。这意味着要防止仇恨言论升级为更危险的事情，尤其是煽动歧视、敌对和暴力行为，这是国际法所禁止的。