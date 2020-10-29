总统大选在即 美国经济第三季度历史性暴增33.1%

距离美国总统大选还剩五天之际，传出美国经济强劲增长的消息。美国商务部周四公布的数据显示，美国第三季度GDP历史性猛增33.1%，创下70年之最。

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法新社引述专家分析，这一经济大幅度增长意味着美国正在走出经济衰退，美国经济恢复增长，推动经济猛增的助力与联邦政府因新冠疫情而向美国家庭和企业提供慷慨援助有重大关系，但目前大部分援助已经到期。

美国商务部周四公布的报告显示，在第二季度因新冠疫情经济大幅萎缩之后，7月-九月，美国经济年率增长高达33.1%，与上季度环比增长7.4%，为前所未见的历史性增长。消费是这一经济增长的主要动力，猛增40.7%。家庭购买新汽车增加17%，房屋设备增加12%，医用花费增加18%，购买成衣猛增27.2%。

法新社援引经济研究咨询公司“万神殿宏观分析” (Pantheon Macroeconomics) 首席经济学家伊恩·谢泼德森分析，在因疫情袭击导致数百万人留在家中无法工作的情况下，这一经济增长体现了预算政策的强大力量。

美国第三季度财富创造水平高达16.7%，打破了1950年第一季度创下的最高纪录。不过，美国GDP的统计方式与西方其他一些发达国家比如欧盟使用的方式不同，因此两者之间很难进行比较。如果采用法国的统计方式，美国在第二季度经济下跌9%之后，第三季度的经济增长应为7.4%。

经济分析人士表示，美国未来月份出现同样的巨幅增长并不容易，经济增长节奏不仅取决于新冠疫情的走向，尤其取决于美国政府能否推出大规模经济振兴计划，这一在国会讨论的计划目前因等待选举结果而陷入僵局。

经济狂增，但专家认为，新冠疫情在美国造成的创伤仍然需要大约一年的时间才能愈合。

第三季度经济猛增的数据立即被美国总统特朗普用来支持他的政府的功绩，特朗普发推称赞：“这是美国最伟大最强劲的增长率”，他保证“明年会更棒!”

特朗普对第三季度经济增长数据在11月3日投票选举前公布于众非常兴奋，乘机讽刺在民调中领先的民主党总统候选人拜登：“睡不醒的拜登再加上他的大幅增税计划，会杀死一切的!“

另据美国劳工部周四公布的数据，美国每周注册失业人数继续下降。