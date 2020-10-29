新华300员工将停职留薪至少三个月 旅行社料陆续有来 香港失业率料再升

香港旅游业受疫情的冲击加剧，继国泰航空早前削减约8500个职位后，新华旅游亦要求所有员工今(29日)天决定，是否接受由12月起停薪留职至少三个月，估计受影响员工约300人。

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旅游业界和工会预料，短期内会有八至十间旅行社仿效，而由于前景不明，业界更可能出现裁员及结业潮，令年底的失业率持续攀升。武汉肺炎持续快一年，早前已令数间小型旅行社结业，大型旅行社则以要求员工放取无薪假应对，并因此享有港府的「保就业」津贴，在不解雇员工的前提下，获取港府五成薪金津贴，但有关计划将于11月底结束。结束前夕，曾领取667万港元以确保不解雇297名员工的新华旅游，在27日向员工发出内部电邮，指行业复苏遥遥无期，公司陷入严重困境，无力应付庞大薪金及租金开支，惟有要求员工停薪留职，首阶段由12月至明年2月28日，并于2月检讨，若有需要，将由明年3月至5月继续实行第二阶段的停薪留职安排。

香港旅游业外游领队及导游工会主席汤剑生今(29日)早在电台节目表示，相信若无额外附加条件，大部分员工会愿意接受安排，因为现在反正已在放取无薪假，亦不可能转职其他旅行社。据他了解，未来两日将有两至三间较大型的旅行社仿效新华，预料涉及超过1000人。

另外，旅游业议会主席黄进达亦在电台节目表示，年初至今倒闭旅行社数目较去年多，在旅游业「冰封」半年的情况下，不少旅行社已实行节流，新华旅游停薪留职不会是单一事件，当「保就业」计划下月完结时，会有更多公司考虑停薪留职或裁员，促请港府推出特别措施支持业界。

纵横游常务董事袁振宁更估计，会有八至十间大型旅行社推出无薪假或裁员，而该公司自3月起已开始网购业务，近期亦推出本地游开源，预料可填补一成收入，会继续要求部分人放取无薪假渡过困境，无意要求员工停薪留职。

中文大学商学院高级讲师李兆波指出，停薪留职较大裁员好，亦方便日后旅行社重新起动，但在没有第三期「保就业」津贴和本地游补助有限的情况下，旅游业界会出现结业潮。

香港6至8月失业率维持在6.1 %，冠域商业及经济研究中心主任关焯照认为，这是「保就业」计划的功效，但即使计划持续，不少企业亦会因经济环境差而结业，部分企业亦会裁员，预计年底的失业率会较现在高。