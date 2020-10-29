百年英资太古洽售香港百亿商厦 惹撤资疑云 集团重申心系香港

在港有150年历史的英资太古集团，旗下地产公司正洽售位于太古城的甲级商厦，市传涉及金额约100亿港元(下同，折合约11亿欧元)。由于这是该集团两年内三度出售商厦，成交将令款项增至近300亿元，加上集团因旗下国泰航空公司在反修例运动中的表现而与北京关系一度紧张，市场忧虑太古是否正在改变长期投资策略；但太古地产两度表态，声称心系香港，持续投资香港的长远策略不变，出售非核心资产所得资金将用于发展其他在建项目或投资新项目。

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太古地产昨(28日)公布，正就洽售太古城中心1座的多层办公楼的权益进行商讨，未达成协议。市场流传，其中一名洽购买家是基汇资本，该公司早年已先后购入多项目太古地产的商厦物业。

数据显示，获洽购的商厦，21层楼层的总楼面近63万平方呎，于香港回归时的1997年落成，截至今年6月底，租用率约94%，较去年底下跌约6个百分点。

太古地产近年接连出售持有的港岛东物业，如2018年以150亿出售太古城中心第3座部分楼面及第4座全幢；2019年，太古再售出北角英皇道625号全幢商厦，成交价47.5亿元。两项交易共涉款197.5亿元。另外，太古正为持有逾40年的太古城车位分拆出售招标，涉款约6.9亿元，将于下周一截标。

太古分次出售其在港岛东有逾40年历史的旗舰物业，加上去年反修例运动期间，集团旗下国泰雇员被指支持运动，太古主席施铭伦更因此要赴京解画，其后便出现撤换国泰高层事件，集中营运中国内地航线的港龙航空公司更在疫情打击经济的情况下被结业，国泰亦大量裁员，以致今次洽售太古城一期令撤资论甚嚣尘上。太古地产发言人的声明无阻太古系股价下跌，昨晚收市时，太古集团和太古地产的股价分别下跌0.27%和0.24%。

太古地产发言人傍晚再度表态，重申公司心系香港，将持续积极投资及拓展香港市场，此长远策略坚定不变。而在中午时，发言人已表明，近年出售部分非核心资产，符合公司长远增长的策略，提供机遇让资金流转，以发展在建项目、投资新项目及继续拓展核心资产，包括太古坊及太古广场小区，另亦发展多个新住宅项目。

翻查纪录，该集团近年在港岛东仍有新建商厦落成，于2018年落成的太古坊1座，写字楼总楼面逾101万方呎，太古坊2座预计2022年落成，提供约100万方呎楼面。

市场对太古的行动众说纷纭，有说反映太古在前景不明的情况下会逐步「走货」，为撤资作准备；但亦有地产人士相信，以太古仍有新项目投资和上述洽售项目并非贱价出售为由，相信太古发言人的声明内容。