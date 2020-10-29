被控分裂国家第二人 钟翰林不准保释 还柙明年1月候审

已宣布解散香港分部的「学生动源」，其前召集人钟翰林前日被警方国安处二度拘捕后一直被扣押，今(29日)天被控四项罪名，分别是分裂国家罪、洗黑钱罪及串谋发布煽动性刊物罪，西九龙裁判法官指他在保释期间再次犯案，拒绝其保释出外候审的申请。案件押后至明年1月7日再讯，以便警方进一步调查。

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钟翰林是国安法生效后第二个被控以违反此法的被告，而与他同日以涉嫌触犯分裂国家罪被捕的另外两名前「学生动源」成员何忻诺和陈渭贤，昨日已获准保释，暂未被检控。但控方在庭上申请押后钟的聆讯时已表明，仍有三至四名疑犯等待调查，一般相信，包括何和陈。

正在保释期的钟翰林，27日清晨到美国驻港总领事馆寻求庇护，在附近等候领事馆开门时被国安人员拘捕。控方今早在法庭上表示，19岁被告钟翰林涉嫌在7月至本月27日期间，与其他人组织、策划或参与把香港从中国分裂出去的行为，违反港区国安法。

控方又指，被告钟翰林在2018年至今年7月底，分别处理两笔合共近70万可公诉罪行的得益，涉嫌触犯洗黑钱罪；另外，钟在2018年11月底至今年6月上旬，与他人串谋发布煽动性刊物。由于警方需时检视被告的电话及计算机，亦要向银行索取被告的月结单，以及检视涉及被告的网上平台内容，控方要求押后案件聆讯。

在国安法实施当日宣布解散的学生动源，在2016年由钟翰林与其他在木土行动中认识的人士成立，钟当时声言，希望能在各区中学设立探讨「港独」的关注组。学生动源解散后，他和其他三名前成员仍在7月29日被国安处警员拘捕，指他们涉嫌煽动他人分裂国家，违反国安法。四人其后获准保释出外候查，保释期间，钟于9月4日在网页上声明，已退出所有学生动源Facebook专页管理员身份，而学生动源其他有关账户亦已被不知名人士修改密码，故学生动源的动向均与他无关。

总裁判官苏惠德考虑将案件押后审讯时表示，考虑到《香港国安法》条文，以及被告曾经不依期归柙和在保释期间犯下本案，拒绝辩方保释申请，被告须还柙至明年1月7日。

这是第二宗国安法检控案件，首宗被控违反国安法的被告，是23岁的唐英杰，他涉嫌于7月1日在湾仔驾驶插上「光复香港 时代革命」旗帜的电单车与警员发生碰撞，其后被控「煽动他人分裂国家」和「恐怖活动罪」。

另外，昨晚有二人到钟翰林被拘留的中区警署外声援，当中，有「第二代美国队长」之称的马先生多次展示「民族自强 香港独立」的标语，又高叫口号，半小时左右后被警员拘捕，指他作出具煽动意图的行为，涉嫌违反《刑事罪行条例》第9条。