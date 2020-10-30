五中全会：浅谈港澳不提「一国两制」和台湾 重「备战」定2027建军目标惹关注

中共召开了为期四天的秘密会议，为下一个十年设定了改革议程，试图在实现突破性的三十年扩张后推动更可持续的增长。

在北京不断收紧对香港管治和台海两岸关系紧张的情况下，中共第十九届五中全会的公报，有关港澳台的比例较前大幅下降，只有寥寥28字，且不再提「一国两制」和「台湾」；反而首次订定，要确保2027年实现建军百年奋斗目标，惹来针对台氿动武的猜疑。

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一连四日的五中全会昨(30日)午闭幕，逾六千字的公报中，只在倒数第二段大谈团结船种力量来维持中国共产党领导时，以两句共28字谈及港澳台：「要保持香港、澳门长期繁荣稳定，推进两岸关系和平发展和祖国统一」，而且没有直接点名「台湾」。有关方式，显然只是旁及港澳，而比重亦远较四中全会公报以整段148字谈香港、澳门及台湾为低。更令人注目的是，「四中」三次强调作为「实现祖国和平统一的一项重要制度」的「一国两制」，在五中全会公报中不再被提起。

即使与五年前的十八届五中全会公报相比，昨天结束的「五中」，港澳台部分亦是少得令人侧目。2015年时，公报以「全会提出」的方式谈及港澳台，在95字中强调深化对三地的合作发展，令台湾人民受益，调子是释放善意。

熟悉中国事务的评论员刘锐绍表示，五中全会的公报只有一句提及港澳，幅篇较去年的四中全会和5年前的十八届五中全会都要少，亦未有提及「一国两制」，反映香港的地位在中国眼中，特别是中全会当中，已微不足道。他又补充，亦有可能是去年对香港提出的工作仍未完成，故今次不再重复。

另外，公报亦以整段谈及加快国防和军队现代化，明确提出要全面加强「练兵备战」，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，「确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标」。公报又指出，要促进国防实力和经济实力同步提升，推动重点区域和领域，以及新兴领域协调发展。

对于中共首次在全会公报中提及2027年的建军目标，中国政治学者陈道银接受香港电台访问时，形容为公报的最大亮点，认为中共首次在党的政治公报中为强军目标定下时间表，是总书记习近平提出的第三个百年目标，期望届时将中国军队提升至世界一流水平，届时，在武统台湾一事上，便可以不在乎美国因素。他不排除2027年也是习近平为武统台湾定出的时间表，届时亦是中共二十一大的举行之年，习可能想借第三个百年目标的实现来加强权威，羸得支持，争取继续连任。

不过，台湾淡江大学整合战略科技中心执行长苏紫云不同意有关说法，他对台湾《苹果日报》指出，陈道银的说法，纯粹是中共对内的政治宣传手段，目的是要试图转移内部视线，不能视为中共统一台湾的时间表。他解释，当前中国饱受疫情和灾情影响，加上中美贸易战，中国内部积累不少不满，此次五中全会的说法，明显欲转移视线。