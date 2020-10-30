华为三季度手机销售丢失全球第一位置

法新社社报道援引行业分析Canalys数据指，中国华为今年第三季度失去了全球智能手机销售榜首位置，而小米首次超越苹果跃居第三。

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受美国制裁的影响，华为第三季度售出了5170万部手机，年比降低23％。而起韩国竞争对手三星共售出8020万部，年比增长了2％，再次成为全球销售第一。

怀疑华为可能从事有利于北京政府的间谍活动，华为被列入美国企业黑名单，防止其获取怀疑华为可能从事有利于北京政府的间谍活动，华为被列入美国企业黑名单，防止其获取手机必需的美国技术。例如自9月以来，华为已不再能为其高端设备配备新的麒麟芯片，而华为自身不能生产，华为手机也失去了对谷歌操作系统Android的更新访问权。

报道指，这一局面显然让其中国对手小米受益。 Canalys分析师莫佳（Mo Jia）表示，“小米冒险提高产量，并最终获得了回报。” 因此尽管全球需求与2019年第三季度相比下降了1％，但小米仍实现销售4710万部智能手机，同比增长45％。

莫佳指，“小米的产量增加了1,450万台，而华为的产量却减少了1,510万台。”

小米成立于2010年，近年来以相对低廉价格销售高端手机，并最初直接在网上出售，实现巨大增长。五年前小米在国外几乎鲜为人知，其产品因带有强烈苹果产品风格印记而常被嘲讽。小米此次首次超越苹果，苹果第三季度售销售4320万台，年比增长1％ 而屈居全球第四。

中国另外两个品牌Vivo和Oppo分别排名第五和第六。