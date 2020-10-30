土耳其西部爱琴海发生7级强震 至少14人死亡

土耳其西部伊兹密尔省爱琴海地区周五发生规模7.0级强震，造成14人死亡，近500人受伤。法新社消息，到周五晚间，救护人员在废墟中找寻生还者。

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地震发生在当地周五下午，美国地质勘探局检测到7级强度，希腊也感到震动。震中位于在塞费里希萨尔区大约17公里，震源深度大约16公里。土耳其伊兹密尔有超过10座建筑物倒塌，已有数十人在瓦砾堆获救。塞费里希萨尔在内至少3个区的灾情最严重。土耳其爱琴海岸和马尔马拉海地区都有感，包括伊斯坦布尔。

报导指出，地震发生时，建物至少摇晃15秒。地震后发生小型海啸冲击塞费里希萨尔的街道。

土耳其与关系陷入紧张的希腊摒弃前嫌，表示必要时将相互提供帮助，应对此次地震灾害。

土耳其灾害与应变管理署表示，地震造成的损害是灾难性的。至少12人死亡，其中1名死者因地震引发的"小规模海啸"溺水而死。上传社群媒体的影片可以看到地震后街道涌入大量海水。

报导指出，伊兹密尔省塞费里希萨尔（Seferihisar），水高约1公尺。省长考谢尔（Yavuz Selim Kosger）表示，已从瓦砾堆下救出70人。

地震发生第一时间的电视画面可以看到巿区多处地点出现建物倒塌而引发的漫天烟尘。伊兹米密巿长索耶（Tunc Soyer）表示，近20栋建物完全倒塌。

土耳其位处多条活跃断层线上，是全球地震活动最频繁的国家之一。1999年8月17日西北部伊兹米特（Izmit）发生规模7.4强震，造成约1万8000人死亡、4万3000人受伤，是土耳其自1939年以来伤亡最惨重的灾难。