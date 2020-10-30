拉布不敌弹弓手 立会通过放宽外资拥媒体 民主派忧更易染红 官称增竞争力

立法会民主派以拉布方式拖延有争议法案的通过，但建制派议员谢伟铨趁民主派议员不在席时，临时撤销发言，以致会议实时进入官员总结环节，令外资可以拥有香港媒体。当局指，放宽持牌限制可以增加业界的竞争力，但民主派议员则忧虑，以香港现时的情况，外资多为中国红色资本，忧虑媒体染红情况会更为严重。

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根据未修订的广播及电讯条例，电子传媒的牌照持有人须为香港永久居民，以确保媒体节目照顾本地人利益；另外，亦禁止港人同时成为不同媒体的持有人，以免出现跨媒体垄断，有关规定令曾是上海中宣部要员的黎瑞刚，不能直接或公然以大股东身分操控香港电视广播有限公司(TVB)，但昨(29日)天通过的修订，将放宽外资对本地电视台拥有权和跨媒体持牌人的限制，并删除本地免费电视节目服务持牌人，必须为非附属公司的规定，容许更多人合资格成为本地电视台及电台的持牌人。

商务及经济发展局长邱腾华在立法会上指出，法案旨在为传统广播媒体「拆墙松绑」，放宽持牌限制，增加业界的竞争力，应对日益蓬勃的网上媒体。他回应民主派忧虑修例将增加红色资金入主本地媒体的机会时强调，修例只是在持股权比例上作出轻微调整，并非大幅放宽外资控制权的张制。

不过，信息科技界议员莫乃光认为，所谓「拆墙松绑」的建议，可能带来其他问题，因为不同投资者及财团过往已千方百计绕过法例，避开监管，令法例犹如「无牙老虎」，修订草案更令法例「剥埋棚牙」；至于放宽外资拥有权，他指出，近年香港发展方向只有「红色资本」，不会有外资，担心这会改变节目方向，降低节目质素和新闻自由。

不过，建制派的民建联议员葛佩帆支持修例，她说，随着多媒体兴起，免费电视的经营环境渐趋困难，放宽对投资者的限制是与时并进，但她同时要求港府修例，规管网上媒体，指网上信息泛滥，充斥假新闻，会影响市民观点，关乎国家安全。

建制成功突袭后拍枱欢呼

昨日通过的《广播及电讯法例修订条例草案》是立法会一天之内通过的第二条政府法案，立法会能在大半天通过此法案，缘于在二读阶段时，原本轮候发言的谢伟铨，眼见所有民主派议员不在席，临时撤销发言，令排在他之后发言的民主党议员尹兆坚未及返回议事厅发言，令二读辩论阶段提早结束，此举令在席建制派拍枱欢呼。

临时撤销发言的谢伟铨表示，原本准备了三页讲稿，但不满民主派提出点算人数，却全数离开会议厅。

在过去一连两天的立法会大会，民主派多次要求点算人数及轮流发言来拖延草案的通过，单是昨天，便11次要求点算会议法定人数，费时逾2小时。及至下午，大会主席梁君彦宣布为议员发言时间划线，声言有宪制责任确保议会在合理时间内审议法案，在尊重议员发言权利及议会有效运作之间取得平衡。

同日较早前获通过的法案是《2019年渔业保护（修订）条例草案》，草案刊宪生效后，渔农自然护理署署长可酌情处理不符合现行规定的本地渔船登记申请个案，即在2012年6月15日前未领有牌照者亦可提出牌照申请。