携带“有严重政治问题的书刊”入境 长沙原常务副市长陈泽珲被除党籍

中国湖南省纪委省监委官网10月29日发布消息称，长沙市委原常委、市政府原常务副市长陈泽珲被开除党籍；取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

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通报称，“经查，陈泽珲违反政治纪律，私自从国（境）外购买、携带有严重政治问题的书刊入境并长期阅看、私藏，与他人串供，销毁、转移涉案证据材料，对抗组织审查；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，违规收受礼金；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，通过年龄造假为本人谋取任职方面的利益；违反廉洁纪律，违规从事营利活动；违法占用农用土地建私房；利用职务上的便利，在工程项目承揽、解决土地闲置问题、减免土地使用税费、申请银行贷款等方面为他人谋取利益并非法收受财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。”

有媒体26日报道称，陈泽珲被指涉嫌受贿一案，由湖南省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，湖南省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对陈泽珲决定逮捕。案件正在进一步办理中。据官方资料显示，陈泽珲，男，汉族，1957年10月出生。他在2006年9月至2011年10月间曾任长沙市委常委、宣传部部长，此后历任长沙市委常委、副市长，长沙市委常委、常务副市长，后于2017年12月退休。据悉，在陈泽珲之前已有多名牵涉到“问题境外书刊”的中共党员领导干部被通报处理。

例如，2018年9月，贵州省委原常委、省政府原副省长王晓光的双开通报提到，王晓光违反政治纪律和政治规矩，政治信仰缺失，热衷于阅看有“严重政治问题”的境外书刊。2018年12月，重庆市纪委监委消息称，丰都县国土房管局原党组书记、局长李强华严重违纪违法被双开。经查，李强华违反政治纪律，阅看有“严重政治问题”的境外书刊。同年，重庆渝北区委原常委吴德华的相关案情报告提到，孙政才案发后，吴德华怕自己牵连其中，专门托人从境外带回两本“反动杂志”，意图刺探孙政才案件相关信息；2018年初，吴德华又从境外购买4本“反动杂志”阅读并保留至案发等多起类似事件。

2017年11月，《中国纪检监察报》“以案说纪”栏目曾专门发表文章《私自携带有严重政治问题内容书刊入境如何追究党纪责任》。据了解，私自携带、寄递《中国共产党纪律处分条例》第四十五条、第四十六条所列内容之一的书刊、音像制品、电子读物等入出境，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。