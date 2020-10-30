日本下调前往中国等11个国家和地区的新冠危险信息水平

10月30日，日本外务大臣茂木敏充在阁僚会议后的记者会上表示：针对新型冠状病毒感染症，决定将中国和韩国等11个国家和地域，从现在 “水平3”的“停止前往劝告”，下降到新型冠状病毒感染症危险信息为“水平2”，也就是不紧要不着急的事情不要前往。

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这11个国家和地区是韩国、新加坡、泰国、台湾、中国大陆、香港、澳门、文莱、越南、澳大利亚、新西兰。

日本政府曾针对世界上的159个国家和地域，劝告日本人不要前往，也基本拒绝这些国家和地区的外国人入境。而日本政府在7月决定，将缓和与16个国家和地区之间商贸人员往来的限制，这16个国家和地区为越南、泰国、澳大利亚和新西兰、中国大陆、韩国、台湾、柬埔寨、新加坡、香港、澳门、文莱、马来西亚、缅甸、蒙古和老挝，在7月末，与越南等7个国家和地区之间的商贸人员的重新往来已经开始。

目前，日中两国政府已开始协调恢复目前因新型冠状病毒疫情而限制的商务相关人士往来，包括出差等短期逗留者和派驻人员等长期逗留者，此次将讨论恢复这两方面的人员往来。日方希望在相互确认新冠病毒检测有效性等的基础上，尽快恢复商务人员往来。

短期逗留的机制是仅限商务相关人士的“商务通道”，若在入境时提交新冠病毒检测阴性证明和在日活动计划书，即使处于14天隔离期间内，也可以在限定的行动范围内开展经济活动。长期逗留的机制将维持14天隔离措施。日本政府相关人士还在10月22日透露，政府已开始协调有条件允许72小时以内“超短期”商务目的的入境，届时将免除14天的隔离。

茂木外相表示：“现在新型冠状肺炎虽然在欧美和南亚感染正在扩大,不过，另一方面出现状况正在安定化的国家和地域。根据各地的感染状况，下调危险度，以满足商务需求等。

另一方面，由于缅甸和约旦感染急速扩大，新型冠状病毒感染症危险信息从“水平2”上升到“水平3”。