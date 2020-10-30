欧洲累计确诊破千万大关 美国单日确诊9万创新高

欧洲今年初爆发新冠病毒疫情以来，确诊病例已超过1000万例。而美国单日确诊9万例再创新高。法国周五新增确诊近5万例，检测呈阳性比率达到20%。

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据法新社根据卫生机构通报统计，欧洲在最近一周内感染新冠病毒病例猛增41%，面对严重的第二波疫情，欧洲各国纷纷采取更严厉的措施，法国周五起再次封城。自疫情在欧洲爆发以来，累计确诊病例超过1000万例，包括52个国家的欧洲疫情严重程度在全球各大洲排名第3，仅次于拉丁美洲及加勒比的1120万例，及亚洲的1050万例。 因病致死方面，欧洲染疫死亡人数达27万5000人，超过美加的23万9000人。

法国卫生部周五晚间通报，法国过去24小时新增确诊49215例，这个数字接近上周日的52010例，新增死亡545例，累计死亡36565例。法国新冠病毒检测呈阳性比例已经达到20%。

而欧洲的疫情持续恶化，西班牙及意大利单日确诊人数又创新高。欧盟卫生官员警告，欧洲要准备好实施更多限制措施，打破传播链。

西班牙周五新增2万5千多例确诊，连续第二天创新高，死亡人数增加近240人。当地目前有超过118万人感染新型肺炎，是西欧第二多的国家。在巴塞罗那，一些民众在市中心示威，抗议在全国紧急状态下的限制措施。示威者与警方冲突，警方表示有示威者向警方投掷石块。

意大利单日新增确诊超过31000例，是疫情爆发以来最多。新增199人死亡。

另外，美国的新冠疫情仍然严峻。美国周四新增确诊超过9万例，创下疫情爆发以来的最高纪录。

周四美国有超过1000人死于新冠病毒，这是本月第3次单日有超过1000人死亡，累计接近23万人死亡。

目前美国至少21个州的确诊病例在持续上升，部分疫情严重的州是下月初大选的关键摇摆州，其中在威斯康星州在总统特朗普周五即将举行竞选集会的绿湾，当地医院警告，可能因为这次集会使疫情恶化。

欧洲新冠病例突破1000万大关，世卫组织建议封锁要有的放矢。世卫组织欧洲区域主任克鲁格周六在根本哈根举行的世卫组织欧洲区域卫生部长紧急会议上表示，最新的流行病学数据令人担忧。克鲁格表示，世卫组织认为全国性封锁是最后的选择，因为它们绕过了仍然存在的让每个人都参与基本和有效措施的可能性。

克鲁格指出，封锁不一定是指3月或4月那样的封锁，人们可以采取有所作为的行动，在维持生计的同时拯救生命。