特朗普与拜登转战中西部拉票 全美破纪录超过8500万选民提前投票

美国大选投票日临近，据数据显示，全美已有超过8500万选民提前投票。专家预计本届总统大选投票率将创下1908年来的新高。美国总统特朗普与民主党总统候选人拜登转战中西部拉票，特朗普借法国近日"斩首案"指责拜登支持取消入境禁令是向恐怖主义打开大门。

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美国大选投票将于下周二举行。包括佐治亚与亚利桑那等多个州的提前投票在当地周五结束。佛罗里达大学数据显示，全美至今有破纪录的超过8500万名选民提前投票，占上届大选总投票人数超过六成，其中得州有900多万人投了票。有专家预计，本届大选的投票率将会是自1908年以来最高。

特朗普当地周五前往中西部的密歇根、威斯康星及明尼苏达州拉票。而民主党总统候选人拜登，同日也会前往威斯康星及明尼苏达州，周六与前总统奥巴马一同在密歇根州争取选民支持。

特朗普继续批评拜登支持取消入境禁令，等同向激进伊斯兰恐怖主义大开门户，使法国近日发生的斩首案可能在美国重演。而拜登则批评特朗普"抗疫无方"，在集会不遵守防疫措施，是带头"散毒"。

美国大选投票下星期二举行，争取连任的总统特朗普表示，目前还没有决定选举之夜会留在哪里。特朗普并在社交网站贴文，批评最高法院拒绝应共和党要求，阻止北卡罗来纳州接收选举日后收到的邮寄选票是"疯狂"，认我选举应该在11月3日结束。据《纽约时报》报道，特朗普选举之夜放弃留在华盛顿的旗下集团酒店，很可能返回白宫等待结果。