香港治安排名由全球前五暴跌至82位 中国升至第三

经历大半年反对修订逃犯条例运动及警暴的香港，在一项全球治安指数排名中，由全球的第五位，悬崖式暴跌至去年的第82位，与西非的布基纳法索（Burkina Faso）相若；另一方面，自由空间日益收紧的中国，治安排名由之前的第十位，上升至去年的第三位。

广告 继续浏览后续

美国民调机构盖洛普（Gallup）去年访问17.5万名来自144个国家和地区的15岁以上居民，按受访者对当地警察的信心、对自身安全的感受以及受访前过去一年中的盗窃、人身伤害或抢劫案件宗数比率，以100分为满分的综合评分订出排名，并于27日发布2019年的治安指数。

根据报告，治安最好的头三位均属威权国家，依次是新加坡(97分)、土库曼(97分)及中国(94分)。不过，中国这个由2018年的第十位(88分)上升至去年的成果，并没有包括新疆和西藏这两个被指人权受北京打压的地区。至于余下的头十位国家依次是冰岛、科威特、挪威、奥地利、瑞士、乌兹别克以及阿联酋。

另外，治安最差的五个国家，分别是南非、利比亚、委内瑞拉、加蓬和阿富汗。其中阿富汗仅为43分，连续第二年排在榜末。美国的得分为85分，排名第三十六位，与爱尔兰、法国和瑞典持平，高于全球平均水平。

香港方面，盖洛普于去年8至10月，即反修例运动高峰期时，访问了1004名港人，结果，得分只有76分，较2018年时的91分大减，以致排名亦由2018年的第五位，暴跌至八十二位，排名较同样有社会运动的白罗斯更低。结果令香港成为90个得分低于82分平均分的国家或地区之一。

香港民主党立法会议员林卓廷和公民党党魁杨岳桥把结果归咎于港府对人民在反修例运动表达的要求听而不闻，反以警暴镇压，又用法律打压市民自由，这都会令港人对警察和治安把关者的信心下降，以致指数暴跌；曾为保安局长的建制派议员叶刘淑仪则持不同意见，她认为，这是香港整体罪案大幅上升的写照，而当局的执法虽惹来部分市民不满，但示威者的暴力行为亦是治安转差的成因，另外就是经济转差对致更多的抢劫和骗案。

在去年6月起的反修例运动中，警方使用大量武器，包括发射逾1.6万发催泪弹、逾1.01万发橡胶子弹、2033轮布袋弹及1885发海棉弹。同期，警方拘捕了10144人，对2285人作出检控，当中主要指示良者参与暴动、非法集结和藏有攻击性武器。

另外，盖洛普又在调查中新增「独走夜路仍觉安全」指数，前四名分别是新加坡、土库曼、挪威和阿联酋，中国则排名第五，得分比科威特、斯洛文尼亚、塔吉克、丹麦为高。至于名列倒数五位的，则分别是利比利亚、南非、委内瑞拉、加蓬和阿富汗。