约翰逊宣布 英国再次实施一个月的全面封锁措施

英国首相约翰逊周六宣布，英国下周四起到12月2日再次实施一个月的全面封锁措施，应对日益严峻的新冠疫情。英国新增确诊21000例，累计感染突破100万例。欧洲其他国家地区疫情持续恶化，奥地利再次封城，希腊则宣布部分封锁措施。德国新增1.9万例确诊，波兰单日确诊破2万创新高。

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法新社报道，约翰逊周六在记者会上宣布，英格兰地区周四起再次实施封城措施。自下周四零时开始的封锁措施生效期间，餐厅和酒吧只可以提供外卖服务，非必要商店必须关闭，健身房、娱乐等设施一律暂停营业，民众如果无特别需要必须留在家中。但与年初封锁不同，学校将保持开放。

约翰逊表示，病毒传播比预期的要快，我们别无选择，必须立即行动，否则医疗系统将不胜负荷，每天可能有几千人死亡。约翰逊并表示，今年的圣诞可能会不同以往，但他真诚希望凭借这些措施节日期间能够容许家庭聚会。 此次封城措施不包括苏格兰，威尔士及北爱尔兰。

英国在过去24小时新增确诊2万1千9百多例，累计确诊101万1千6百多例；单日新增326人死亡，累计超过4万6千人死亡。

而欧洲其他国家地区疫情持续恶化，奥地利再次封城，希腊扩大宵禁令范围。

奥地利首相舒尔茨周六宣布，在实施宵禁的同时再次采取封锁措施。下周二开始，每日"晚8朝6"宵禁，餐厅、酒吧及咖啡室只允许提供外卖，酒店只可以接待商务旅客，学校改以视频远程授课，封锁措施将会持续到11月底。

拥有880万人口的奥地利单日新增确诊超过5000例，而在10月初，每日确诊1000例，累计死亡1109例。奥地利各地医院已经人满为患。

希腊总理米佐塔基斯宣布，下周二起实施部分封城措施。餐馆酒吧关闭，娱乐场所和体育设施也停止营业。持续一个月的封锁措施伴随晚间宵禁。不过，米佐塔基斯表示，二次封锁与今年春季不同，学校，酒店，理发馆及超市仍然开放，但大学必须进行远程教学，私营企业要实现50%的远程工作。

另据德国卫生部门周六公布数据，德国24小时内新增1万9059人确诊，累计达51万8753人例。 德国联邦卫生部数据显示，新增死亡103人，累计1万452人。

另外，波兰周六通报，新增2万1897例确诊病例，创下单日新高。