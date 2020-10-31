美国超过9000万选民提前投票

美国大选投票日进入倒计时，争取连任的总统特朗普与民主党总统候选人拜登，在选前最后一个周末在关键摇摆州宾夕法尼亚和密歇根州加紧拉票。目前已有超过9000万选民提前投票。

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据佛罗里达大学"美国选举计划"统计，已有9000万选民提前投票，约为2016年大选总数的65%。提前投票盛况空前，反映出选民对共和党籍总统特朗普与民主党对手拜登角逐白宫总统之位的关注，一些选民也希望避开大选日当天人潮过于拥挤，及感染病毒的风险。大量选民透过邮寄投票或亲自前往投票所提前投票。

专家估计，这次大选的投票总人数将可能大大超越2016年的1亿3800万人，而4年前仅4700万人在大选投票开始前提前投票。

美国大选投票日进入倒计时，争取连任的总统特朗普与民主党总统候选人拜登，在选前最后一个周末在关键摇摆州宾夕法尼亚和密歇根州加紧拉票。

特朗普周六在宾夕法尼亚接连举行四场竞选集会。特朗普向他的支持者表示，"国家将实现美国梦"。特朗普在一场集会上，还嘲讽拜登只会说新冠病毒的事，除此之外别无新意。特朗普表示，美国距大规模分发新冠疫苗只剩几周之遥。

拜登周六在密歇根州首次联同前总统奥巴马一同拉票。奥巴马向群众表示，大家可以选择"改变"，选择一个更好的美国，他表示拜登会将疫情控制住。拜登则发推文攻击特朗普应对疫情不利说，"特朗普总统拿不出应对疫情的计划。他放弃了你们和你们的家庭。他只会让我们在23万死亡数字面前变得麻木。"