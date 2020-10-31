钟南山：中国暴发第二波疫情可能性很低 希望能活到2035年

中国工程院院士钟南山近日频频出席活动，并对新冠疫情发展和其个人看法作出多次发言。

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钟南山10月31日在出席某活动时发言称，“我不认为中国今年底还会有(第二波疫情)，现在每次零星发作时间越来越短，只要采取这样的办法，中国不会出现第一波几万人感染的情况。”他还在星期五参加另一活动时通过视频发言指，从全球来看，第二波新冠肺炎疫情实际上已经开始，现在随着天气的变冷，特别是北半球情况会加重。他亦称，按照现在中国防控的制度以及执行强度，不认为第二波新冠肺炎疫情会在中国暴发。

钟南山在星期六的讲话中引用了一组数字：“新冠肺炎中国患病的平均人数每100万人只有3人，但是在美国每100万人有500人”。他称，“我们积累了非常宝贵的经验。中央采取在震中集中封堵、在外围群防群控的上游防控战略，这是我们取得决定性胜利的关键。” 他续称，“目前中国的环境是非常安全，来之不易。”但钟南山同时提醒，中国大概有8次散发病例，不过时间越来越短。他说，这个情况以后还是会有，所以我们的防疫措施和做法不能松。

钟南山表示，在抗击新冠疫情过程中，医务人员通过9个多月的表现，在社会上已经树立了“医务人员是新时期最可爱的人”、“最美逆行者”的形象。“这句话不是随便说的。中国的医务人员从来绝大多数都是白衣天使，这没有变，无论是对待突发性的公共卫生事件，还是日常对待疾病，都是没有变。” 钟南山说。

同样在周六的活动上，现年84岁的钟南山还紧跟政治时事说，“人民的安全是国家安全的基石，人类的健康是社会文明进步的基础。刚刚开完的十九届五中全会提出了到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，我希望我能活到那时候。”他称，“让我们大家热心参加公益活动，希望大家共同努力，为实现健康中国和2035年远景目标共同奋斗。”