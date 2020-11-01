中国下令研拟家庭紧急物资储备建议清单引起关注

中国国家发改委近日公布一份"扩内需促消费"方案，要求各地"在秋冬季推出全国家庭应急物资储备建议清单"，引发网友议论。有人认为可能是为疫情封城准备，也有人担忧是为应对战事。

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中央社报道，中国国家发展和改革委员会10月29日在官网公布，已于10月中旬印发给各地方政府的"近期扩内需促消费的工作方案"，其中第15点提及"在秋冬季推出全国家庭应急物资储备建议清单"。

方案要求各地方卫生健康委员会、应急管理部、发改委等部门，按职责分工负责，参照北京等地推出省级家用应急物资储备清单的经验，制定全国"基础版家庭应急物资储备建议清单"。

方案并鼓励各地因地制宜，加速制定扩充版清单，引导城市家庭进行家庭急救箱等医疗物资储备。

截至目前，包括北京、山东济南、浙江宁波、广东深圳、海南海口等地均已公布相关物资清单。

初步比对可以发现，各地清单多半包括干粮、急救包、手电筒、矿泉水等物资，以及现金、信用卡等财物，还有身分证、紧急联络表等重要资料。

当局下令各地研拟家庭紧急物资储备清单，近日也在中国社群网站新浪微博引发网友讨论。有人认为，这份清单可能是为应对秋冬季节疫情反弹时的封城措施；也有人担忧，中国近期对外关系紧张，官方要求民众准备紧急物资，可能是为战事预作准备。