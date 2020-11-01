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美国大选

宾夕法尼亚州将为美国大选一锤定音？

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宾夕法尼亚双方争夺激烈，图为特朗普的支持者11月1日驾驶者一辆挂满国旗的卡车参加在该州斯克兰顿举行的特朗普骑自行车者活动。
宾夕法尼亚双方争夺激烈，图为特朗普的支持者11月1日驾驶者一辆挂满国旗的卡车参加在该州斯克兰顿举行的特朗普骑自行车者活动。 REUTERS - RACHEL WISNIEWSKI
作者： 柏林特约记者 丹兰
5 分钟

美国大选进入最后冲刺阶段。德国媒体自然全力关注。

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《明镜》周刊认为：宾西法尼亚州可能会为今年的美国大选一锤定音。根据目前的民调，民主党候选人拜登比现任总统特朗普拥有的百分点要多8到9点。在某些州，拜登远远走在前头，在其他州，他又落在后头。如果将美国的各州根据民主党或共和党人的力量分布来划分，那么，宾夕法尼亚州位于中部。这个州拥有很多选举人。所以，宾夕法尼亚州有可能会决定美国大选的结局。全球媒体因此都汇聚在那里。媒体汇聚在那里还有一个原因，就是媒体担心可能大选后会出现骚乱。不管哪一方勉强获胜，另一方的选民都可能非常不满。官方部门已在为可能出现的抗议活动做准备。

 

《明镜》周刊在另一篇文章中写道：特朗普执政四年，人们摇头四年。

 

N-TV电视台问道：为什么共和党人会追随特朗普这样一个被认为是没有总统能力的人？他的外交也基本上算不上是外交。他甚至经常连完整的句子都说不出来。但特朗普入住白宫并非事故，特朗普没有受到本党的抵抗也不是偶然。特朗普是一个现状的产品，而不是现状的原因。共和党人数十年来一直在变革中。但变革没有多少实质性内容，也没有妥协。共和党人将本党内容上的空洞无物隐藏在两极分化后。撒谎，煽动民众，腐败，敌视机构 —— 一个政党的唯一目的似乎就是要赞扬总统，这就是过去四年的结果。用另一种说法来说，那就是领导者定义现实，然后每个人都据此来行为。特朗普为自己滥用了这一原则，而共和党人心甘情愿地跟随了他。

 

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