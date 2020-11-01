宾夕法尼亚州将为美国大选一锤定音？

美国大选进入最后冲刺阶段。德国媒体自然全力关注。

广告 继续浏览后续

《明镜》周刊认为：宾西法尼亚州可能会为今年的美国大选一锤定音。根据目前的民调，民主党候选人拜登比现任总统特朗普拥有的百分点要多8到9点。在某些州，拜登远远走在前头，在其他州，他又落在后头。如果将美国的各州根据民主党或共和党人的力量分布来划分，那么，宾夕法尼亚州位于中部。这个州拥有很多选举人。所以，宾夕法尼亚州有可能会决定美国大选的结局。全球媒体因此都汇聚在那里。媒体汇聚在那里还有一个原因，就是媒体担心可能大选后会出现骚乱。不管哪一方勉强获胜，另一方的选民都可能非常不满。官方部门已在为可能出现的抗议活动做准备。

《明镜》周刊在另一篇文章中写道：特朗普执政四年，人们摇头四年。

N-TV电视台问道：为什么共和党人会追随特朗普这样一个被认为是没有总统能力的人？他的外交也基本上算不上是外交。他甚至经常连完整的句子都说不出来。但特朗普入住白宫并非事故，特朗普没有受到本党的抵抗也不是偶然。特朗普是一个现状的产品，而不是现状的原因。共和党人数十年来一直在变革中。但变革没有多少实质性内容，也没有妥协。共和党人将本党内容上的空洞无物隐藏在两极分化后。撒谎，煽动民众，腐败，敌视机构 —— 一个政党的唯一目的似乎就是要赞扬总统，这就是过去四年的结果。用另一种说法来说，那就是领导者定义现实，然后每个人都据此来行为。特朗普为自己滥用了这一原则，而共和党人心甘情愿地跟随了他。