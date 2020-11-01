常玮平无故被拘十天 瑞士律师公会促习近平放人

上月中透露年初监视居住期间被施以「老虎櫈」酪刑的陕西省维权律师常玮平，下旬时突然被该省宝鸡公安部门以「违反法律规定」的笼统理由，再次遭受监视居住，家人和律师至今仍未能接触。位于瑞士的日内瓦律师公会对事件表达严重关切，致函中国国家主席习近平，敦促公安部若未能提出可靠证据，便立即释放常玮平。

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日内瓦律师公会的公开信以「秘密拘禁」形容常玮平的状况，指他的父亲与律师上月26日到宝鸡市高新公安分局，期望让儿子能与律师会面，但不获尤许，公安更拒绝透露调查单位身份丶拘留地点和监视居住的法律理据。公会忧虑，常玮平近日被捕，是因为他的律师活动以及声讨年初遭受虐待。若此，显然是对基本人权的侵害。

公会指出，中国在1990年联合国大会上有份投票支持通过《联合国关于律师作用的基本原则》，理应恪守《原则》，根据《原则》，中国须确保律师能够不受干预地履行职务，更不应因履职而被起诉或被恐吓起诉。另外，亦要让被捕人士迅速获准与律师会面，最迟不可迟于48小时。

公会主席菲利普·科特耶（Philippe COTTIER）在信中呼吁，中国立即释放常玮平，确保他可不受限制地接触家人及其自选律师；另外，要确保他在拘禁期间不会遭受酷刑及苛待，日后能接受公平审讯。

另外，常玮平的父亲常拴明到公安分局寻求见儿子不成之后两日，在维权网发表公开信，指儿子被无端监视居住后又被无端取保候审，但仍不得自由，连送父亲和儿子到机场，让后者返深圳上学也不成。他多次劝常玮平忍，但结果是换来常玮平再次被监视居住，「这一次连个啥罪名都不说了。法律是你家的，想怎么玩就怎么玩，老百姓是个屁。」他忧虑，不知道肖玮平这次「能不能挺过宝鸡高新分局的道道酷刑？」

常玮平去年12月与多名维权人士到厦门参与时政讨论，今年1月遭监视居住，理由是涉嫌颠覆国家政权，其后获取保候审。他在上月中上载短片，透露在监视居住期间曾遭受酷刑，接着在上月22日被宝鸡公安带走。