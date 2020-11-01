最后时刻 特朗普拜登大战摇摆州

在距离美国总统大选投票还剩两日之际，路透社称，“拜登发起冲刺保持领先，但特朗普还没有说最后一句话”。该社民调显示，民主党人拜登继续在全国范围内对共和党人特朗普总统保持领先，但是即将任期届满争取连任的特朗普丝毫没有自我罢黜，在有可能让大选天平倾斜最终决定胜负的关键州全力弥补落后。

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周日，特朗普团队疯狂大扫票，在五个州，举行五场大会的特朗普希望重演四年前的一幕，让民调自吞苦果。11时，在密西根州，14时，在爱荷华州，17时，在北卡州，20时，在乔治亚州，23时，在佛罗里达州，谓之竞选马拉松，一点不错。

在感染新冠病毒之后，74岁的特朗普没有显示出丝毫的疲倦，接连举行了上百场竞选大会，在他的对面，77岁的拜登周日计划只在宾夕法尼亚州举行一场活动，希望夺取这个关键州的选票。特朗普2016年面对希拉里.克林顿，赢得了这一传统工业基地州的选票。特朗普的支持者高喊“再做四年”“再做四年”，特朗普在演说中尽力淡化新冠疫情的严重性。

拜登也是一位虔诚的教徒，他希望，在这个周日能够说服曾于四年前投给特朗普的天主教徒把票投给他。与特朗普相反，拜登严格遵守预防新冠疫情的健康规定，拜登将竞选火力对准特朗普颇具争议的处理新冠疫情的方式。

在全美，根据路透社与易普索10月27日-29日所作民调，在直选层面，似乎弥撒已经结束，民意远远倾向奥巴马的前副总统拜登，以51%领先对手特朗普的43%。

但是，在选举人层面，拜登领先特朗普的程度就远没有那么断然。特朗普正在亚利桑那州、佛罗里达州、北卡罗来纳州以及宾夕法尼亚州全力以赴，五个州，五场大会，仅仅十几个小时之内。五个州在总统候选人争取270位选举人票的竞赛中至关重要，美国选举人共有538人，谁拿到了270张选举人票，意味着谁当选下届美国总统。

根据路透社-易普索最新民调，在佛罗里达州、北卡州以及亚利桑那州，两人的争夺不分上下，势均力敌，在宾夕法尼亚州，在密西根州，以及在威斯康星州，2016年总统大选时民主党候选人希拉里.克林顿获胜，这次的民调显示拜登也可能胜出，但仍不能得出特朗普已经完全失去这些州的结论。

即便特朗普失去威斯康星州和密西根州，如果现在白宫的主人能够在2016年领先的从而导致其当选美国总统的所有州继续保持领先，那么，特朗普仍将获胜。

不过，纽约时报与锡耶纳大学周日公布的民调显示，拜登在特朗普四年前取胜的四个关键州领先，这四个州分别是宾夕法尼亚、亚利桑那、佛罗里达以及威斯康星州。

但是，所有的观察人士不断谨慎地提醒，在2016年，几乎所有的民调都预测希拉里.克林顿胜出，然而最后特朗普出人意料地创下美国政治史上一个巨大的意外---一举当选美国总统。

因此，在即将投票的前夜，法新社报道说，在美国包括纽约在内的许多城市的商店门前都设了路障，担心发生不可控制的爆发性示威抗议。在双方票数接近或者当选结果迟迟不能公布的情况下，一些人担心，特朗普或者拜登阵营的支持者冲上街头迫使对手放弃。

CNN周六报道则称，白宫好几位负责人数月以来，如美国传统所要求的那样，一直与拜登团队合作，准备或然的总统权力交接。

不过，如果共和党阵营还抱有希望的话，但在美国两亿三千多万注册选民中，已有大约9千万美国公民完成投票，这被一些观察人士分析为有可能意味着特朗普败选的序曲已经拉响。