法国新冠肺炎重症患者突破3500人 卡斯泰宣布加强封锁措施

法国新冠肺炎重症患者人数已突破3500人，周日新增确诊46290例；总理卡斯泰宣布加强封锁措施，周二起关闭小型商店，大型超市停售非必须商品。英国4周新封锁措施可能会延长。

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法国卫生部周日晚间通报，重症监护室患者人数又新增289人，目前总共达到3569人。卫生部长维兰表示，各大医院的重症监护床位一再增加，从疫情初期的5100增至6400个，而很快将增至7000个床位。巴斯德学院有关机构预计，到11月中旬，重症患者人数将达到6000人。法国过去24小时又新增46290例确诊，新增死亡病例231例。

法国总理卡斯泰周日接受电视一台采访时宣布，加强自周五开始实施的封锁措施。从周二开始，店铺及小型商店关闭，而大型超市必须停售非必要商品，大超市的书籍及文化领域产品的货架在封锁期间需要关闭。卡斯泰呼吁商界及各界人士严格遵守政府制定的封锁措施，"这关系到全民的健康，也关系到整个经济"。

另外，英国内阁办公室大臣戈夫周日表示, 如果英格兰即将实施的新一轮"封城"措施不能使新冠病毒感染率快速下降，原定4个周的"封城"措施, 可能要延长。

英国新的"封城"行动将从周四开始直到12月2日。英国首相约翰逊表示，新的封锁措施可以避免医院出现人满之患。不过，戈夫认为，新冠病毒能快速蔓延，难以准确预测4周"封城"措施的成效。 根据新的封锁措施，酒吧和餐厅只能提供外卖，非必要商店必须停业。如果不是因上学上班和购买必需品，民众必须留家，但可以外出运动。休闲活动场所必须关闭。

此外，欧洲疫情增温，俄罗斯单日确诊再创新高。

俄罗斯周日通报新增1万8665例确诊病例，创单日新高纪录。俄罗斯累计确诊总数已达到163万6781人。

另外，在过去24小时又有245人死亡，死亡人数达2万8235人。 德国负责疾病管制及预防工作的罗伯特‧科赫研究所公布，德国新增1万4177例确诊，累计达53万2930例。