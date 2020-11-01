特朗普："投票给我就是投给美国梦" 拜登紧盯宾夕法尼亚

美国总统大选投票日进入倒数2天，寻求连任的总统特朗普周日将造访5个摇摆州，参加5场竞选大会，在选前"疯狂周末"进行最后冲刺。今年美国已有9200万人提前投票，打破历史纪录。特朗普在密歇根州竞选大会上说："投票给我就是投给美国梦"。

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法新社消息，特朗普周日将马不停蹄地造访密西根州、爱荷华州、北卡罗来纳州、乔治亚州及佛罗里达州等摇摆州，进行选前最后的"冲刺"。虽然一个月前刚刚感染新冠病毒，又马不停蹄参加了数百个竞选造势大会，74岁的特朗普却没有丝毫倦怠，周一，特朗普还将造访5个州，参加最后5场竞选大会。

而特朗普的竞选对手，民主党总统候选人拜登则将聚焦关键战场宾夕法尼亚州。拜登周末首次联同前总统奥巴马同台拉票。一般认为，在3日的大选中，宾州可能扮演重要角色。在2016年的大选中，特朗普曾拿下宾州这个"工业重镇"，而周六，特朗普在宾州举行了4场造势大会。

特朗普周日在密西根州造势，他向支持者谈到对手拜登说，"我不认为他知道自己正在输掉选举"。特朗普还表示，"投票给我，投给共和党就是选择了美国梦"。

周日早晨，特朗普先到密西根州华盛顿镇的造势大会，当地天气寒冷，特朗普戴着印有"让美国再次伟大"（Make America Great Again）字样的红帽子向支持者讲话。

到目前已有9200万人提前投票，相当于上届大选投票总人数的65%，打破历史纪录，也凸显此次选举结果关系重大。一般预料，此次选举将产生一世纪以来最高的投票率。