世界互联网大会今年改版 办互联网发展论坛

据中国国务院新闻办周一（2日）于北京召开记者会，中国国家网信办副主任赵泽良表示，将取消举办第7届世界互联网大会，改为在本月23日至24日，于浙江桐乡市乌镇举办“世界互联网大会·互联网发展论坛”。同时，亦会举办“世界互联网领先科技成果发布”、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛等活动。

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据东网今天报道，中国网信办取消第7届世界互联网大会，改办互联网发展论坛。据中国国家网信办副主任赵泽良指，世界互联网大会已成功举办6届，今年将有三方面的新变化。首先，取消举办第7届世界互联网大会，改以举办互联网发展论坛。其次，在疫情下，现场与会嘉宾、分论坛数量和会期较往年均有调整。第三，本次论坛将以“线下+线上”的形式展开各项活动，在乌镇设置实景会场，无法到现场的嘉宾将在网上参与。

据赵泽良透露，大会上亦将发布15项年度前沿互联网科技成果。至于“直通乌镇”全球互联网大赛，则会展现数字抗疫成果，并由10个来自全球的创新项目团队角逐。此外，论坛还将发布《世界互联网发展报告2020》和《中国互联网发展报告2020》蓝皮书，深入分析世界与中国互联网发展态势，为互联网发展与治理提供协助。