中国五大国有银行坏账很多？

中国五大国有银行中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行，都属于大型综合性商业银行。中国这五大国有银行近日公布的财报显示，这些“国之骄子”的利润和坏帐都出现不同程度的恶化，分析指国有银行系统今后几季将面临持续的坏帐压力。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国五大银行盈利下跌，美媒说坏帐峰值即将到来。该报道引述美国之音（VOA）消息，五大国有银行上周五（10月30日）公布的财报显示，这些“国之骄子”的业绩并不那么让人满意，各家银行的利润和坏帐都出现不同程度的恶化。其中排在五大银行之首的中国工商银行第三季盈利虽较第二季断崖式的下跌略有改善，但跌幅依然高达4.7%。

据中国交通银行的报告则说，前三季净利润年减12.36%，是五大行中唯一迄今未能摆脱净利润双位数下降的银行。交通银行的不良贷款率为1.67%，较去年底上升0.2个百分点。中国银行的净利润年减8.7%，集团资产减值损失近人民币1000亿元，年增约60%。负债总额22.6兆元，比去年底增长8.68%，不良贷款率1.48%，较去年底增加0.11个百分点。

该报道说，五大银行中的另外两家银行中国农业银行和中国建设银行的坏帐比率也都上升，利润则都下降。

腾讯网等陆媒稍早前引述数据指，今年上半年，中国共计1318家银行网点终止营业，退出市场。这种情况与数年前银行业“躺着赚钱”的日子相比形成巨大反差。陆媒证券日报引用中南财经政法大学数字（位）经济研究院执行院长盘和林说，尽管上市银行第三季财报只披露了一小部分，但这些都是银行业中的佼佼者，盈利表现基本上只会强于非上市银行。

从目前已经披露业绩的近百家银行财报来看，数量庞大的非上市银行利润出现大幅下滑，据证券日报，其中亏损企业的占比高达75%。

该报道引述路透社引述分析说，经济复苏力度将影响民众对银行资产质量的预期，银行业的企业贷款偿还压力峰值可能在明年中左右出现。

在新冠病毒疫情期间，中国政府为了尽快控制疫情、减少企业损失而引导银行降低房贷标准。政府在疫情高峰期还要求银行延缓企业偿还贷款，以增加经济的流动性。据该报道说，这个举措将为银行业带来多少坏帐，专家认为，具体情况今后几个月即将显现。