中国央视一名角消声180天 传或涉孙立军案

因为涉及落马中国高官而接受调查的央视主持人已经有多人。前中共中央常委周永康倒台后，央视主持人沈冰、叶迎春也曾被传出接受调查，沈冰从此消失在了公众视野中。据媒体透露，新的涉案央视名嘴或是欧阳夏丹，已经隐身180天。消息说或涉孙立军案。报道没有提及欧阳夏丹涉及孙立军倒台案细节。

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据自由亚洲报道，又有央视名嘴传闻被查，传与孙立军倒台有关。消息引据亲中的海外媒体多维网，日本产经新闻近日披露，中国央视著名主持人欧阳夏丹正在接受政府的调查，可能与落马的中国公安部副部长孙立军有关。欧阳夏丹现年43岁，2011年出任央视《新闻联播》主播，曾获得媒体界最高荣誉之一的金话筒奖。

孙立军今年4月落马后，先后传出欧阳夏丹和另外两位央视主持人董卿、李思思接受调查，但董卿和李思思很快现身辟谣，欧阳夏丹则一直不知去向。有观众最近指出，欧阳夏丹已经隐身180天。据消息人士透露，欧阳夏丹可能不至于被逮捕，但接受调查后被释放，要重返央视也比较困难。

据该报道说，因为涉及落马中国高官而接受调查的央视主持人已经有多人。前中共中央常委周永康倒台后，央视主持人沈冰、叶迎春也曾被传出接受调查，沈冰从此消失在了公众视野中。