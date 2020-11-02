中国金融4管突然约谈马云等蚂蚁大佬引发市场震惊 或因硬杠王岐山？

据中国证监会官网发布，中国人民银行（央行）、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局今天对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。约谈方没有公告约谈马云等人的动机，中国官方媒体说已引发市场震惊。

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据中央社今天报道称，蚂蚁上市前夕马云遭中国金管部门约谈。消息说，中国证监会并未说明马云等人为何被约谈，但马云上月24日曾公开批评中国金融监管系统，还被解读为硬杠中国国家副主席王岐山。中国4大金管部门此刻大动作联合约谈，势必冲击蚂蚁5日挂牌上市。

阿里巴巴持股的蚂蚁科技集团首次公开发行（IPO），近日获得市场空前热烈回响，即将在5日同步于上海、香港挂牌上市，计划集资约344亿美元，募资规模已跃为全球IPO第一名。

消息说，业界原本都乐观预估蚂蚁上市首日，股价必会大涨。但今晚传出马云等人遭约谈，已引发市场震惊。该报道引述新华社消息，此前在10月24日的外滩金融峰会上，王岐山发表影片致词时提出警告称，近年来金融新技术广泛应用，新业态层出不穷，在提高效率带来便利的同时也使得金融风险不断放大。王岐山称，有理想但不能理想化。要在鼓励金融创新、激发市场活力、扩大金融开放与金融监管能力之间寻求平衡。他说：“当前，全球金融经济环境变化剧烈，既要坚守底线，也要灵活应对风险挑战，勇于除旧立新。”

王岐山发表致词后，马云上台发表演讲砲轰中国金融监管系统。他说，当前中国金融面临的“不是金融系统性风险，而是仍缺乏健康金融系统的风险”。马云还说：“我觉得有一个现象，全球很多监管部门监管到后来，变成了自己没有风险，自己部门没有风险，但是整个经济有风险，整个经济不发展的风险。未来的比赛是创新的比赛，不仅仅是监管技能的比赛。我的理解，习主席说的执政能力的提升，是指在监管有序下的健康可持续发展，而不是监管了没发展。”

据中央社说，马云这一席演说，事后被解读为砲打金融监管系统，硬杠王岐山。