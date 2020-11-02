中美记者签证战 驻美中国记者延签如失败须走人 北京称再报复

美国在5月8日宣布，中国驻美记者签证停留期限缩短至90天以内，每90天就要重新申请延期，第一个到期日便是8月6日，若这些记者没有收到同意也没有收到拒绝的通知，就意味着延期申请还在处理中，最长可以待到11月4日。中国外交部发言人汪文斌今天扬言，若美方不停止对中方记者的打压，必将采取对等措施，“勿谓中方言之不预”。中央社引述纽约时报9月初消息，中国政府已停止为驻中国的美媒记者续签记者证。

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据中央社今天报道说，陆媒驻美记者延签不顺，中国外交部扬言反制。

因为部分陆媒驻美记者申请延长签证不顺，面临必须离开美国，中国外交部发言人汪文斌今天扬言，若美方不停止对中方记者的打压，必将采取对等措施，“勿谓中方言之不预”。中央社引述央视新闻，中国外交部2日举行例行记者会，有外国媒体问到，中国在美记者先前申请延期的签证近日将到期的问题。

据汪文斌表示，上周有部分中国记者接到通知，他们签证延期的申请获得了美方批准，有效期从今年8月4日到11月4日，也就是说这些签证实际有效期不足一周，有的甚至只剩3天，他们不得不立即再次提出签证延期申请，而且仍有部分中方记者至今仍未得到美方明确批准答复。据汪文斌声称，美方还要求部分记者在延期申请期间不得从事采访报导活动，“中国记者在美的工作生活仍处于巨大的不确定性之中”。

汪文斌说，中方透过双边外交管道，已就中方关切和要求向美方明确表达立场。中方将本着“口头对口头、行动对行动”的原则采取一切必要措施维护中方媒体记者的正当合法权益。汪文斌呼吁美方停止对中方记者的“政治迫害和打压”，否则中方必将采取坚决对等措施。“勿谓中方言之不预”。

据中央社说，今年以来，美中持续互相报复对方的新闻媒体。美国宣布中国的多个媒体为“外国代表机构”，中国除了以同样手法回敬美方，也驱逐媒体记者。