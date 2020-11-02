习近平促推进农村土改

中国国家主席习近平近日针对推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作强调，坚持把依法维护农民权益作为出发点和落脚点，扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年工作，使农村基本经营制度始终充满活力。

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据路透社今天报道说，土地问题一直是中国要素改革中的重要一环。习近平称推进中国农村土地制度改革，坚持农民集体所有制不动摇。根据新华社周一今天援引习近平讲话指出，坚持农村土地农民集体所有制不动摇，坚持家庭承包经营基础性地位不动摇，“要运用农村承包地确权登记颁证成果，...保持农村土地承包关系稳定并长久不变。”

据习近平并称，要根据实践发展要求，丰富集体所有权、农户承包权、土地经营权的有效实现形式，促进农村土地资源优化配置，积极培育新型农业经营主体，发展壮大农业社会化服务组织，鼓励和支持广大小农户走同现代农业相结合的发展之路。

路透社报道称，中国去年4月发布统筹推进自然资源资产产权制度改革，提出要健全自然资源资产产权体系，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”；到2020年，归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度基本建立，自然资源开发利用效率和保护力度明显提升。