五中全会刚落幕 首名高官遭双规

据中国反腐打贪官方机构通报，中共海南省委常委、三亚市委书记童道驰涉严重违纪违法，正接受调查。童道驰是中共五中全会后“落马”的首名高官，他分别在加拿大和美国拿到硕、博士学位，并曾任职世界银行。

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据中央社今天引述中国官方消息说，中共海南省委常委、三亚市委书记童道驰涉严重违纪违法，正接受调查。童道驰是中共五中全会后“落马”的首名高官。消息说，中共中央纪律检查委员会、国家监察委员会昨晚通报，童道驰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中央社综合陆媒澎湃新闻和海外华文媒体消息，53岁的童道驰是中共19届五中全会之后，首名被查的副部级以上高官，也是今年以来“落马”的第18名副部级官员。受查之前，童道驰频频露面，刚刚过去的这一周，几乎每天都有活动。

据官方通报和网上资料，童道驰于1992至1994年在加拿大卡尔顿大学（Carleton University）攻读公共管理专业硕士学位；1994至1999年赴美国知名智库兰德公司（RAND Corporation）国际部亚太研究中心担任研究员，同时在研究生院政策分析专业在职学习，获得政策分析博士学位。

1999年，获得博士学位的童道驰进入世界银行（WB）总部工作，担任企业发展部公司治理局公司治理专家；2000年回中国，此后20年分别任职于4个地方，包括在中国证监会工作14年，随后出任商务部部长助理、湖北省副省长等职。

消息没有提及童道驰严重违纪违法的细节。