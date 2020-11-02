传美军机飞越中国内陆领空

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）10月26日展开南亚行，先后访问印度、斯里兰卡、马尔代夫、印尼，并临时追加29日、30日访问越南；追踪美军动态的中国半官方机构指称，蓬佩奥搭乘的美国空军专机从越南飞越中国领空，直达日本。中美两国官方至此或没有证实或澄清。该机构意有所指地说“很高兴在激烈的美中竞争中，还能见到（双方）这样的互动”。

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据自由时报今天稍早报道称，美军机飞越中国领空，机上“大人物”身分曝光。根据中国半官方美军动态追踪机构指出，1架美国空军飞机飞入中国领土，从上海出海。消息说；蓬佩奥已于30日结束越南访问行程，搭机离开。

依美国国务院官网新闻稿，蓬佩奥10月29日至30日前往越南河内，会见越南总统阮富仲及副总理兼外交部长范平明，蓬佩奥此行是庆祝美、越建交25周年，重申全面合作，并讨论双方都很关心的南海、湄公河地区等议题，美国尊重越南的权利和利益，并以符合国际法的方式维护和平与海洋自由。

据蓬佩奥在推特指出，在河内举行了一些重要会议，很高兴再次见到越南朋友，并重申美国对越南的承诺，蓬佩奥也贴出他登机离开的照片，他向停机坪的越南官员们挥手致意，越南官员们也回礼；但美国国务院并未透露蓬佩奥的后续行程。

据自由时报说，中国半官方性质丶北京大学“南海战略态势感知计画”（SCSPI）30日晚间在推特宣称，蓬佩奥离开越南河内时，搭乘美国空军C-32A专机穿越中国领空，从广西飞入后，沿途经过广东、江西、浙江上空，最后从上海附近出海直飞日本；该机构意有所指地说“很高兴在激烈的美中竞争中，还能见到（双方）这样的互动”。不过，美方并未对此加以证实。