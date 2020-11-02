又峰回路转？ 孟晚舟案发前称发现FBI异常动作

一位加拿大边境官员周五在证词中表示，华为首席财务官孟晚舟即将抵达加拿大的前一天，他曾接获美国联邦调查局(FBI)“不寻常”的要求，向他询问隔天值班主管的电话号码。孟晚舟的律师主张称，孟晚舟被逮捕的时候，FBI与CBSA、加拿大联邦警察及其他部门共同密谋使其成为“变相的刑事调查”。加拿大边境警方已经在庭证中承认程序有错。目前未知此等“错误”是否导致司法判定撤销引渡甚至届时当庭释放。但加拿大政府的检察官试图证明逮捕孟晚舟符合程序，任何正当程序上的失误都不应影响引渡的有效性。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，加拿大边境官员称曾在孟晚舟被捕前接到FBI的异常来电询问。一位加拿大边境官员周五在证词中表示，华为首席财务官孟晚舟即将抵达加拿大的前一天，他曾接获美国联邦调查局(FBI)“不寻常”的要求，向他询问隔天值班主管的电话号码。加拿大边境服务局(CBSA)主管Bryce McRae在卑诗省最高法院作证称，FBI隔天并没有真的打电话给温哥华国际机场的人员。

据McRae表示，该名FBI雇员打来的电话持续了“大概一两分钟”而且“不寻常”。McRae告诉她，他将会去当班并且将自己的电话号码给了她，但不知道为何她要问这些事。

孟晚舟的律师主张称，孟晚舟被逮捕的时候，FBI与CBSA、加拿大联邦警察及其他部门共同密谋使其成为“变相的刑事调查”。本周的证人交叉盘问是孟晚舟美国引渡听证会的一部分。在听证会上，孟晚舟的律师团试图支持他们的说法，即她的权利在被捕期间遭到侵犯，并出现了一些错误，比如向警方分享了她的密码。

周五早些时候，另一名边境官员Scott Kirkland向法院表示，当他意识到自己错误地将她的手机密码交给警方时，他“脸红了”。Kirkland在警方逮捕孟晚舟之前对她进行了盘问。“意识到自己犯了那个错误，感到痛心，”当辩护律师Mona Duckett问Kirkland为何皇家加拿大骑警(RCMP)有他记下的孟晚舟电子设备的密码及识别细节时，Kirkland回答说。

据路透社稍早说，加拿大政府的检察官试图证明逮捕孟晚舟符合程序，任何正当程序上的失误都不应影响引渡的有效性。

孟晚舟的引渡听证会将于明年4月结束，不过她可能会上诉，这意味着此案可能会拖上数年。