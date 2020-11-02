吴钊燮：美选后陷入较长不确定因素中国可能军事威胁台湾

美国总统大选在即，台湾外交部长吴钊燮今天在立法院答询时表示，美国选后可能陷入一段比较长的不确定因素，中国可能利用这段时间军事来威胁台湾。但他强调，台湾会跟美方保持密切沟通，确保有足够的时间做反应。

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立法院外交及国防委员会今邀请外交部长吴钊燮报告「台美关系之现况与未来发展」，并备质询。

民进党立委何志伟在质询时指出，日前美国前海军副部长克罗普西指出，11月3日美国总统大选之日是台湾最危险的时刻，因大陆可能趁机攻打台湾，他问吴钊燮有什么看法？吴钊燮答复说，这有待检验，由于选举只剩下一、两天，到目前为止，中国的动作与之前维持同样的程度。他解释，如果中国要动用军队，一定会有一些前期的作业。

何志伟则追问，在美国大选后，有哪一套剧本是比较需要注意的？吴钊燮回答说，外交部有很多的评估，其中一种评估认为，选后美国可能会陷入一个比较长的不确定因素，中国在这段期间，可能会有不当的想法，会利用军事来威胁台湾。

不过，吴钊燮也指出，无论是美国内部的政治确定与不确定，美方在区域军事的部署跟以前一样，甚至是有加强，就是要避免中国对外使用武力，台湾也会跟美方保持密切的沟通，确保有足够的信息，也确保有足够的时间来做反应，同时确保台湾的反应是最积极、最充分的。

吴钊燮也指出，台湾和共和党、民主党都是平行交往，无论特朗普连任，或是拜登胜选，都会与美国维持很好的关系；他说，国际关系的格局这几年已经确认，在这个格局下，美国政策也会有一致性。

至于美国总统大选结果出炉后，当选人是否有机会与总统蔡英文再通话。吴钊燮响应，外交部会用「最恰当方式」表达恭贺。