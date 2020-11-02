官方专家安抚 中国不在台海惹战事

星岛日报今天在报导中指出，中共第19届中央委员会第五次全体会议公报提出全面加强“练兵备战”，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，“确保2027年实现建军百年奋斗目标”。星岛日报今天引述中国人民大学国际关系教授时殷弘解读说，北京无意在台海惹战事。专家透露，中美军方最近仍保持频繁沟通，两军已举行危机沟通会议，并且同意定期交流。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述报道指，北京学者时殷弘认为，虽然台海局势依旧紧张，但北京无意惹战事。

该报道说，星岛日报今天指出，中共第19届中央委员会第五次全体会议公报提出全面加强“练兵备战”，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，“确保2027年实现建军百年奋斗目标”。公报又提到，中国发展环境面临的深刻复杂变化，当前和今后一个时期，中国发展仍然处于重要战略机遇期，又判断和平与发展仍是时代主题，在不确定性明显增加的复杂国际环境下，中国将保持战略定力，办好自己的事。该报就此引述中国人民大学国际关系教授时殷弘说，公报的上述内容说明中国希望避免和美国发生直接的冲突─美国也希望避免。

据时殷弘说，中美之间只是按照双方现在这样，站在彼此对立的立场和道德高地出发，谴责对方，但如果不做重要、妥当的调整，中美关系就会愈来愈危险，双方必须找到正确的方式，才能切实减少军事冲突的风险。

据该报道，被问到台美关系升级，解放军频频在台海展开军演，战机又穿越海峡中线等问题时，时殷弘说，台海局势虽然依旧紧张，但北京无意惹战事，要在保护国家至关重要的核心利益，和尊严的基础上，至少避免跟美国发生大规模军事冲突的可能性。

据时殷弘说，中美军方最近仍保持频繁沟通，两军已举行危机沟通会议，并且同意定期交流。时殷弘并表示，美国近月来没有采取越过海峡中线的行动，没有在东海、黄海、南海和渤海4大海域举行“四海联动”演习，也没有频繁在台海附近出动军舰，对大陆施加军事压力，而“台北方面”近期在军事上也较为低调。

该报道引据时殷弘声称，“如果台海发生冲突，美国不会帮忙。”