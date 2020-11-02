居粤港人港大深圳医院求诊只有大陆医生大陆药招呼

香港特区政府早前公布委托港大深圳医院，为长居广东省的香港医管局病人跟进诊症，由港府承担1.38亿元开支。不过港大深圳医院院长卢宠茂透露，计划将于日内上马，惟港人不一定由香港医生应诊，不应对此有期望。病人组织坦言不少港人对内地医生未必有信心。

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卢宠茂昨透露，正与政府商讨落实相关诊症，料当局本月初会公布细节，落实预约安排，料有1.8万至3.8万因疫情未能回港覆诊的病人受惠。接受补助计划的港人必须之前已于医管局有预约，资助范围亦只包括所预约的专科，如果病人之后被诊出有其他疾病，需自行承担相关费用。

卢又说，由于情况较复杂，故会为这群港人提供诊症一条龙，划出地方专门给该些港人求诊，料可容纳不同专科的病人，负责行政的医护亦会懂得说广东话和看英文病历。但受疫情影响，医院现仅有20、30名香港医护，较过往50、60名港人医生少近一半。

卢坦言港人不一定由香港医生诊治：“香港人未必睇香港医生，亦未必系合理期望，因为我哋系深圳市，同事会提供服务同香港一样。”他强调内地医护经过培训，医疗水平有信心与香港一样。

被问及香港与内地的用药会否不同，卢指医院参与了“先行先试”计划，使用于香港可用惟未于内地注册的药物，亦已多次与广东省药监局开会商讨细节，相信很快落实。面对有人对中国生产的药物质量存疑，卢指不少外国药厂于中国设厂，而MIC的药物质量亦有相当保证，病人不应经常问和介意药物是否“来佬货”。

社区组织协会干事彭鸿昌指出，一批早于广东省定居的退休人士已习惯于港大深圳医院求医，即使由内地医生诊症，亦非大问题。不过，因疫情而滞留内地的港人或未必认为深圳医院医生可取代本港公立医院医护，加上未能完全明确证明深圳医院的医疗水平与香港睇齐，部份港人对内地医生始终欠信心，需花间时观察。