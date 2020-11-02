日本官房长官说钓鱼岛局势“十分深刻”

日本官房长官加藤胜信在11月2日午前的记者会上，就中国海警船4艘在钓鱼岛周边的日本认为是“领海”的外侧“毗邻区”，到2日为止连续航行日数达283天，是统计开始以来最多天数时指出：这是极其深刻的，对于中国方面，在现场海域进行了警告，也通过外交途径进行了强烈抗议。

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加藤指出：毫无疑问，钓鱼岛无论从历史上还是从国际法上来讲，无疑是我国固有的领土。加藤还说：在坚决保卫领土这个意义上讲，将继续带着紧迫感，和相关省厅紧密合作，努力收集信息，在钓鱼岛周边万无一失地进行警戒、监视。对中国也将继续冷静、毅然地加以对应。

根据第11管区海上保安本部的消息，2日确认的中国海警船1艘，装载着象机关炮一样的东西。海保巡查船警告其不要接近日本认为是“领海”的区域。确认中国海警船在钓鱼岛“毗邻区”航行已经连续57天。全年累计已达283天，刷新历史最高纪录。

中国海警局的海警船2艘从10月11日开始在日本认为是“领海”的区域中持续停留，在到13日，“领海”内的连续滞留时间超过7月的39小时23分，创下最长纪录，达57小时39分。8月2日，在钓鱼岛领海外侧有的“毗邻区” 连续出现的日数达111日，是2012年9月的钓鱼岛国有化以来最长。

毗邻区又称“邻接区”、“海上特别权”。 是指沿海国根据其国内法，在领海之外邻接领海的一定范围内，为了对某些事项行使海关、财政、移民和卫生等必要的管制权，而设立的特殊海域。