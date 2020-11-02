美国政府新网站专揭中国侵害人权案 北京怒斥先镜照自己

美国国务院今天（2日）上午公布新设立一个网站，专门记录中国侵害人权的种种事迹，网站名为“中国对人权的漠视”（China’s Disregard for Human Rights），网站详细列出新疆、西藏、香港被中国强力镇压，以及中国打压言论自由与宗教自由、肆意拘捕人民、设立集中营等等血迹斑斑的侵害人权的事件；台湾媒体说，对此，中国外交部今 (2) 日下午回呛美国应该先“反躬自省”。

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据联合新闻网今天报道说，美国务院新设网站记录中国侵害人权，中方竟呛：先反省自己。据中国外交部发言人汪文斌在记者会上声称 :“中国政府奉行以人民为中心的人权理念，实现了近14亿人从贫困到温饱再到小康的历史性跨越”、“建成了世界最大规模的教育体系、社保体系、医疗体系和基层民主体系”。

汪文斌否认中国官方打压言论与宗教自由，称 :“公民言论、宗教信仰自由和少数民族参与国家事务管理的权利得到依法保障”。据该报道，汪文斌更以日前第五次当选联合国人权理事会成员为借口，说国际社会“对中国人权事业发展进步以及中国积极参与全球人权治理高度认可。”

该报道说，不仅如此，汪文斌还反呛美国，说 :“美方对上述基本事实和自身存在的严重侵犯人权问题视而不见”、“国内种族歧视、暴力执法，虐待囚犯等层出不穷，对他国动辄恐吓制裁、发动战争，造成数十万平民无辜伤亡、数百万难民流离失所、数千万民众缺食少药。”最后，汪文斌更指 :“美方说一套做一套，充分暴露其维护人权是假，打着人权旗号干涉别国内政是真。”要美国在人权问题上先“反躬自省，切实纠正自身存在的诸多人权问题。”汪并强调：“美方没有资格也没有权利以‘人权教师爷’自居，更不应沦为政治病毒的制造者和虚假信息的传播者。”

据该报道说，美国国务院在推特宣布，新设立一个网站，专门记录中国侵害人权的种种事迹。