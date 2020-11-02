藐视防疫法令32人聚一室无口罩开派对

政府在万圣节前放宽部分处所的防疫措施，市面节日气氛浓厚，一度濒危的「派对房」生意亦重现热潮，根据明报报导，有派对房经营者更乘时「变阵」自行筹办万圣节派对吸客。

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报导指，其中一场派对，举行期间涉未有严格执行各项法定防疫规定，包括同时间容纳多达32人同场，远超4人上限规定；参加者「零距离」无罩社交；该派对房并无食肆牌及酒牌，却在堂食时限凌晨2时过后，仍继续为客人供应食物酒水。

呼吸系统专科医生梁子超得悉活动详情后形容播疫风险极高，呼吁市民出席类似活动后如有病徵，必须马上检测。

刚过去的万圣夜周末香港出现今年罕见节日气氛，因第三波疫情而关闭多时的派对房，虽然维持只容许4人同一房间，仍出现预订爆满情况。

明报记者早前于facebook发现有派对房公开贴出广告，称会在上周五举行万圣节「狂欢夜」，男士收费420元，女士为350元。记者以顾客身分预约派对名额，以观察同类派对的经营模式，及有否严格执行相关防疫措施。

记者当晚按预订时间到达该位于东九龙的派对房，入场时，职员只曾为部分客人量体温，未有按规定为每名顾客探热。现场有提供酒精搓手液，但非每名进场者皆有使用。派对房面积约1000呎，不设厢房或间隔，按规定应只能同时容纳4人，但派对最高峰时共有32人同场，包括场主。而在参加者出入时间以外，场主都将派对房大闸落下，外人无从得知场内热闹情况。

报导又指，该派对房设有一个开放式小厨房、沙发、波波池、卡拉OK系统及游戏机等设施，房内7张桌子则分开摆放。约8时15分，主持人宣布开始用餐，随即把桌子组合成一张大枱，将外卖薄饼、寿司及场主自己在厨房煮的意粉等食物奉上，参加者亦把场地提供的果汁和鸡尾酒等饮料放在枱上。

据记者观察，并非每盘食物都摆放公筷，有人就拿着私家筷子夹食物。由于空间狭窄，各人围着大枱进食和聊天。按政府最新防疫指示，除房间4人上限规定之外，食肆亦不能超过6人一枱用餐，派对房安排明显违反限聚令，参加者在脱下口罩用餐后，就没有戴回。当晚约11时所有参加者到达，场地显得非常拥挤，虽有窗户，却不曾打开通风。

参加者歌兴大发时，亦共用卡拉OK咪高歌，但全场未见有更换过咪套。派对的游戏环节包括要求参加者跳入波波池寻找指定物品，但在防疫指示下，波波池其实须关闭。即使过了凌晨2时的堂食时限，记者见场主仍继续提供酒类饮料及食物，没有收起食物以符合要求。本报查阅资料发现，此派对房只持有商业注册，并无持食肆牌照及酒牌。

本报事后联络场主查询派对涉嫌违反限聚令，他表示早前被迫停业，补贴亦不够交租，又称政府对场内人数的指示「不是咁清晰」，并称现场不少人是工作人员，又或是朋友的朋友。被问到凌晨2时后未有停止供应食物，他说「我哋不是食肆，现场食物是朋友自己买来，或是自己煮给朋友食的」。被问及场地有否领有酒牌或食肆牌照，他说不欲回应此问题。最后记者问及会否担心派对有播毒风险，他没正面回应就挂线。