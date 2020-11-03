中国官媒罕批蚂蚁募金法

蚂蚁集团原定上市计划在即，惟中证监周一发表公告指，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会及国家外汇管理局4大监管机构，对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行监管约谈，惟并无披露约谈的内容。蚂蚁集团其后回应称，将深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的16字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。最新消息报告蚂蚁上市被暂缓。

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据香港经济日报今天报道称，蚂蚁、马云遭监管约谈后，中国官媒未停批评：促停止盲目崇拜热门新股。消息说，随内地官方机构盯上蚂蚁集团营运模式，外界料蚂蚁集团将面临更严格的监管要求，内地官媒于监管机构约谈蚂蚁高层后，继续批评蚂蚁集团。

阿里巴巴 ADR延续港股升势，截至今晨5时，折算收报301.02港元，较港收市价297.8元高1.1%。阿里巴巴周二早市股价曾见300元，至下午尾市，阿里巴巴最新升幅收窄至0.6%，报299.6元，成交42亿元。

马云早前在上海论坛狠批现有银行业“当铺思维”，巴塞尔协议如老人俱乐部，引来银行业界猛烈批评。早前人民银行旗下金融时报官方公众号，于上周转载学者文章称，有些大型公司设立之初不需要接受审慎监管，但后来变相吸收公众存款，更点名蚂蚁集团，称其拿到了很多的金融业务牌照，可以进行与银行类似的存贷款业务，需要进行“审慎监管”，特别指出蚂蚁旗下“花呗”业务类近信用卡，分期付款手续费却高于银行，做法与其普惠金融理念不符，实际上是“普而不惠”。

该报道称，随监管约谈后，内地官媒《经济日报》、人行属下《金融时报》未停止对蚂蚁集团的批评。中国内地经济日报周二（3日）发表评论指：脱离实体经济谈金融科技创新、谈扩大金融资产规模、谈经营利润，既违背了金融业发展的初心，又容易出现金融虚拟化运行趋势，引发脱实向虚的市场风险。互联网金融或金融科技本质一是持牌金融企业，二是违法违规的“伪金融业态”，认为对近期要蹭数字科技的少数金融公司，“都应停止对热门新股的盲目崇拜”。

据评论续指，仅针对金融控股公司出台规章制度不够，必须将伪金融业态、金融乱象纳入统一有序的监管标准，减少无序金融创新抬高社会融资成本的风险。

香港经济日报说，另外中国内地金融时报连续两日发表署名文章，直接指名蚂蚁集团：支付宝偏离支付主业扩张成综合金融服务平台，蚂蚁集团成为全世界混业程度最高的机构。对于蚂蚁集团使用的信贷评审模型，评论续指，互联网公司的信贷评审模型大多处于黑箱状态，其有效性尚未经过完整经济周期和压力情景的检验，极端事件可能令模型失效并导致大额损失。将大数据用于信贷评审（贷前管理），并不意味着其风控一定比抵质押和担保这类普遍采用的风险缓释手段（贷后管理）更为“先进”。